«الاتحاد» تكشف تفاصيل خطة «فيفا» لإقامة المونديال كل عامين!

معتز الشامي (دبي)

يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مساء اليوم اجتماع «القمة» الأول بحضور مختلف الاتحادات حول العالم، عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، وذلك لمناقشة تصوراته الأولية حول مقترح الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإقامة كأس العالم للمنتخبات، كل عامين بدلاً من كل 4 سنوات، بما يساهم في تطوير اللعبة على المستويين الفني والتنظيمي، ويساعد في زيادة الدول المستضيفة، ويدر دخلاً إضافياً للاتحاد الدولي، الذي يعيد توجيهه لمشاريع التطوير حول العالم.

وأشارت مصادر «الاتحاد» إلى أن اتحاد الكرة الإماراتي أعلن تأييده لتوجهات «فيفا»، لاسيما وأن الاتحاد الآسيوي سبق وأعلن دعمه للمقترح وهو ما يعني تماشي رؤية الاتحاد الإماراتي، مع نظيره القاري والدولي، وهو ما يفيد في تطوير العلاقات الخارجية للاتحاد.

من جانب آخر علمت «الاتحاد» من مصادرها بالاتحاد الدولي، أن هناك رغبة لدى «فيفا» لفرض قراره بإقامة البطولة كل عامين، وهو ما يدفعه لعرض إيجابيات المقترح، التي أشارت المصادر، إلى أنه ستمثل مضاعفة الدخل المالي لما يفوق 8 مليارات دولار، في 4 سنوات، وهو ما يمكن الاتحاد الدولي من الإنفاق على مشاريع تطوير حقيقية ومساعدة اللعبة، في النمو بالعديد من البلدان.

وأوضحت المصادر بالاتحاد الدولي، أن فيفا الذي يدفع حالياً مساعدات تطويرية للاتحادات الوطنية حول العالم ما يصل إلى مليون و250 ألف دولار سنوياً، قد يضاعف هذا المبلغ، بخلاف مبالغ أخرى قد يتم رصدها نظير برامج تطوير لاسيما في المراحل السنية.

وتفيد المتابعات إلى أن الاتحاد الدولي ضمن دعم ومساندة غير مشروطة من عدة اتحادات قارية، التي أعلنت تأييدها للمقترح، وهي الاتحاد الآسيوي والأفريقي واتحاد أوقيانوسيا، وبعض اتحادات كونكاكاف، حيث يضمن «فيفا» أكثر من 50% من الأصوات حتى الآن، ما وعود من عدة اتحادات لتأييد المقترح لاحقاً بعد الاطلاع على الفوائد الفنية والمالية والعوائد التي يمكن أن تصب في صالح مشاريع التطوير للعبة حول العالم.

من جهة ثانية، باتت القارة العجوز وبعد اتحادات أميركا الشمالية والجنوبية، تقود جبهة الرفض للمقترح، نظراً لتداخل الروزنامة الدولية والمحلية، وكثرة الضغوط المتوقع وضعها على اللاعبين الدوليين لاسيما في أمريكا اللاتينية وأوروبا.

وتشير المتابعات إلى أن الاتحاد الدولي سيعرض تغيير روزنامة أيام «فيفا»، بما يسمح بقليل أيام التجمعات والتصفيات، بما يسهل استدعاء الدوليين ويقلل فترات استدعائهم، وذلك لنفي أهم أسباب رفض الاتحاد الأوروبي.

فيما أوضحت مصادر «الاتحاد» بالفيفا، إلى أن الاتحاد الدولي سيعرض مساء اليوم، مقترحان للشكل الجديد للمونديال الأول يقضي بإقامة البطولة في الأعوام الفردية على أن تبدأ النسخة الأولى من المقترح الجديد في 2029 وتعديل موعد مونديال 2030 ليقام في 2031 وهكذا، أو الإبقاء على النظام الحالي، الذي يقام في الأعوام الزوجية، وبالتالي إقامة أول نسخة للمقترح الجديد، عام 2028 ويسير بنفس الترتيب لاحقاً في 2030 و2032 وهكذا.