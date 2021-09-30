23 لاعباً في قائمة منتخبنا الأولمبي لـ «غرب آسيا»

دبي (الاتحاد)

تُغادر بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي الجمعة إلى مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية للمنتخبات تحت 23 عاماً، خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر المقبل، بمشاركة 11 منتخباً.

وتضم بعثة المنتخب 23 لاعباً، هم: خلفان النوبي (العروبة) أحمد محمود (الإمارات) عبدالله سلطان (بني ياس) أحمد فوزي، عبدالله إدريس، سالم خيري، راكان وليد (الجزيرة) راشد سالم (حتا) مروان فهد، عبدالله النقبي (خورفكان) سعيد عبيد (الشارقة) عيد خميس، أحمد جميل، رائد رضا (شباب الأهلي) سعيد سليمان (عجمان) خالد محمد، ناصر الشكيلي (العين) عبدالله أنور، حسين مهدي (النصر) منصور الحربي (الوحدة) يوسف المهيري، فارس خليل، علي صالح (الوصل).

واستعد المنتخب للمشاركة في البطولة بمعسكر داخلي بالفجيرة، أدى خلاله مجموعة من التدريبات الفنية والبدنية تحت قيادة الإسباني دينيس سيلفا وجهازه المعاون، وخاض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب العراق، حيثُ حقق الفوز في المباراة الأولى بأربعة أهداف لهدف، فيما فاز في المباراة الثانية بهدفين لهدف.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات فلسطين، لبنان والعراق، وضمت المجموعة الأولى منتخبات الأردن، اليمن، الكويت وعُمان، والمجموعة الثالثة منتخبات السعودية «المستضيف»، البحرين وسوريا.

ويستهل منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بمواجهة لبنان الاثنين المقبل على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام وتُلعب المباراة الساعة 7:30 بتوقيت الإمارات، ويلتقي مع منتخب العراق الأربعاء على ملعب استاد الأمير سعود بن جلوي في مدينة الخُبر الساعة 10:30 مساءً، ويلعب أمام منتخب فلسطين في ختام دور المجموعات 8 أكتوبر على استاد الأمير فهد بن محمد في مدينة الدمام الساعة 4:30 مساءً.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل أصحاب المراكز الأولى من كل مجموعة، بالإضافة لأفضل ثانٍ، إلى الدور نصف النهائي للبطولة المقرر إقامته يوم 10 أكتوبر المقبل.