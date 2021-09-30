8 أشواط في «افتتاحية» قفز الحواجز بالشارقة



الشارقة (الاتحاد)

تنطلق بنادي الشارقة للفروسية والسباق، صباح الغد، أولى فعاليات برنامج قفز الحواجز في الموسم الجديد (2021/2022)، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، وستقام ثمانية أشواط في يومين على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، في الأسبوع الأول بالنسخة العاشرة لدوري القفز.

ويتضمن برنامج الموسم الجديد الممتد من أول أكتوبر وحتى 9 أبريل 31 حفلاً تشهدها ميادين أندية الفروسية في أبوظبي والشارقة ودبي والعين، منها 12 للبطولات الدولية، ومحلية واحدة و18 لقاءً أسبوعياً في النسخة العاشرة لدوري الإمارات لونجين، يستضيف نادي الشارقة 4 منافسات أسبوعية منها ضمن الدوري، وينظم ثلاث بطولات دولية من فئة الخمس نجوم، و3 نجوم والنجمتين، وبطولتين دوليتين من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، بالإضافة إلى منافسات دولية لفرسان المراحل السنية من دول المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية.

وتأتي انطلاقة الموسم الجديد بعد أن أكمل فرسان وخيول القفز مرحلة استعدادهم وجاهزيتهم له عبر برنامج صيفي أقامه اتحاد الفروسية للمرة الأولى في ميادين مغطاة ومكيفة الهواء، في صالة مركز الشارقة للفروسية، وصالة سلطان بن زايد الكبرى في قرية بوذيب للقدرة، وتألف البرنامج الصيفي من خمس منافسات أسبوعية جرت خلال الفترة الممتدة من 4 يونيو وحتى 7 أغسطس الماضي، وأختتم ببطولة الشارقة الدولية الصيفية من فئة النجمتين، وهي أول بطولة دولية لقفز الحواجز تقام صيفاً في صالة مغطاة في الإمارات وعموم دول المنطقة.جميع منافسات الأسبوع الأول مفتوحة المشاركة، حسب فئات مستوى الفرسان وقدرات الخيول، وبمواصفات الجولة الواحدة وتبدأ من عند الإرتفاع (90 ـ 100) سم، والمرحلتين الخاصة عند الارتفاع (135) سم، وتجري تحت الإجراءات الاحترازية من وباء كوفيد ـ 19، بما فيها مسحة الأنف، والتباعد الاجتماعي.