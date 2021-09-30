دفاع «البرتقالي».. الأقوى بـ «خلطة سحرية»

رضا سليم (دبي)

يقدم فريق عجمان موسماً استثنائياً حتى الآن في دوري أدنوك للمحترفين بعد مرور 6 جولات خاصة خط الدفاع حيث يتصدر البرتقالي أقوى خط دفاع حتى الآن متفوقا على كل فرق القمة العين والجزيرة والشارقة وشباب الأهلي حيث لم تهتز شباكه سوى بثلاثة أهداف في 3 مباريات أمام شباب الأهلي واتحاد كلباء والعروبة فيما كانت شباكه خالية أمام النصر وبني ياس والشارقة، ويتساوى معه الوحدة الذي اهتزت شباكه أيضاً 3 مرات.

ومقارنة بالمواسم الماضية نجد أن عجمان اهتزت شباكه 10 مرات في أول 6 جولات في الموسم الماضي، في حين دخل مرماه 11 هدفاً في الموسم قبل الماضي.

وتأتي الخلطة السحرية التي لجأ إليها الصربي جوران لتكون كلمة السر معالجة الثغرات التي حديث الموسم الماضي وكان أول خطوة في التعاقد مع السلوفيني ميرال أحد أبرز لاعبي الدفاع في الدوري بجانب مجموعة من صفقات المواطنين منهم بلال يوسف وسعود سعيد وسعيد سليمان بجانب وجود مجموعة من اللاعبين المميزين منهم محمد إسماعيل وعبدالله صالح ووليد اليماحي وأحمد عيسى ولم يتأثر الفريق بغياب أي لاعب في ظل وجود اللاعب البديل بالإضافة إلى التركيز على خط الوسط لمساعدة الدفاع وتخفيف الضغط عنهم والاستعانة بالبرازيلي لياندرو وفراس بالعربي مع حسين عبدالرحمن ومحمد الشحي وعصام فايز بجانب القوة الهجومية المتمثلة في الكولومبي مينا والجامبي أبوبكر تراولي.

ونجح المدرب الصربي في عمل توليفة بين جميع اللاعبين ونتج عنه فريق مميز يدافع ويهاجم في نفس الوقت وهو ما شهدناه في الأدوار الدفاعية للمهاجمين وأيضاً الأدوار الهجومية للمدافعين ويحتل هجوم البرتقالي المركز الخامس في ترتيب الأقوى بعدما سجل 8 أهداف حتى الآن.

ويأتي الدور الكبير في علي الحوسني حارس المرمى الذي يقدم مستوى متميزاً هذا الموسم ويمثل صمام أمان للاعبيه، كما أنه حصل عدة مرات على أكثر الحراس تصديا للهجمات. وأكد جوران بعد المباراة بأنه كان لديه الإحساس بفوز فريقه رغم قوة المنافس بسبب ثقته في لاعبيه وقال: لاعبو عجمان لديهم انضباط كبير في الملعب وإمكاناتهم عالية ومن طراز رفيع ولديهم القدرة على مواجهة أي فريق في الدوري.

