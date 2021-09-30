النصر يشكو «قيصر البطاقات الحمراء» إلى «الانضباط»!

معتصم عبدالله (دبي)

تعتزم إدارة نادي النصر التقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، عطفاً على تصرفاته في مباراة الفريقين أمس الأول في الجولة السادسة السادسة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي أفضت إلى حصول البرازيلي جلوبير ليما مدافع «العميد» على بطاقة حمراء في الدقيقة 86، بجانب طرد إيمليانو دياز المدرب المساعد.

وأكد محمد بن كدفور مدير فريق «العميد»، احترام ناديه لكل الأندية وشركات كرة القدم في دوري المحترفين، لافتاً في الوقت ذاته إلى العلاقات الجيدة التي تربط ناديه ببني ياس، وأوضح: «طبيعة العلاقة الجيدة للنادي مع بني ياس، لا تنفي تسبب مدرب المنافس في الأحداث التي شهدتها الدقائق الأخيرة للمباراة، وتضرر منها «العميد» بفقدان أحد أبرز لاعبيه بالطرد».

وأوضح: «المباراة كان تسير لمصلحة المنافس إلى ما قبل الأحداث التي تسبب فيها بشكل مباشر مدرب بني ياس، فخلافاً لمطالباته الواضحة للاعبيه بتعمد إضاعة الوقت، وقف المدرب حائلاً بين المدافع ليما واستعادة كرة من خارج الملعب لتنفيذ رمية جانبية، قبل أن تتصاعد الأحداث في أعقاب الواقعة»، لافتاً إلى حرص إدارة النصر تضمين الشكوى المقدمة للانضباط بلقطات فيديو للواقعة.

ولا تبدو البطاقات الحمراء وحالات الإيقاف بقرار الانضباط غريبة على دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، بعدما غاب في الموسم الحالي عن المنطقة الفنية لمباراة فريقه أمام الظفرة 2-1 في الجولة الرابعة للدوري، بعد قرار الانضباط في 13 سبتمبر بمنعه من مرافقة فريقه لمباراة واحدة وتغريمه 40 ألف درهم بسبب تصريحاته المسيئة التي أدلى بها في حق الحكام بعد مباراة بني ياس والعين 0-1 في الجولة الثالثة.

وشهد الموسم الماضي 2020- 2021، حالتي طرد على مدرب «السماوي»، الأولى في 13 فبراير 2021 في مباراة فريقه أمام خورفكان 2-1 ضمن الجولة 16 بقرار من الحكم محمد الهرمودي بسبب قذف عبوة مياه داخل الملعب.

وعاد المدرب الروماني إلى الواجهة مجدداً في الشهر ذاته خلال مباراة فريقه أمام شباب الأهلي في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، والتي أقيمت على ملعب الشارقة في 22 فبراير 2021، بعد طرده من الحكم حمد علي يوسف، في أعقاب احتجاجه على قرار طرد لاعبه جواو فيكتور في المباراة التي انتهت بخسارة «السماوي» بنتيجة 0-1.

واتهم رامون دياز مدرب «العميد» منافسه دانييل إيسايلا مدرب «السماوي» بالتسبب في الأحداث التي شهدتها الدقائق الأخيرة للمباراة، وأوضح: «ما حدث من مدرب المنافس أمر مؤسف وهو من تسبب في انفعال اللاعبين»، لافتاً إلى أن إيسايلا وجه لاعبي فريقه بتعمد السقوط على الأرض وتأخير اللعب وهو ما يسيء إلى جودة المباريات والدوري بشكل عام.

وأضاف دياز: «كمدربين يجب علينا أن نكون قدوة، ولن أطلب مطلقاً من أي لاعب ادعاء الإصابة وتعمد تأخير اللعب».

في المقابل، علق أحمد الحمادي مساعد مدرب بني ياس على أحداث المباراة، قائلاً: «إيسايلا طالب بحقه ولاعب النصر هو من احتك بالمدرب»، لافتاً إلى أن إيميليانو دياز المدرب المساعد لفريق النصر المنافس ولاعبي دكة النصر هم من تسببوا في أحداث المباراة.

