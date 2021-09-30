5 أرقام تاريخية تضع رونالدو على «قمة الأبطال»

رضا سليم (دبي)

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد تحطيم الأرقام في كل البطولات خاصة دوري الأبطال التي تمثل بطولته المفضلة حيث حقق خلال مباراة واحدة 5 أرقام تاريخية في مسيرته أبرزها التربع على عرش الأكثر مشاركة والأكثر تهديفاً.

واستعرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» 5 أرقام حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا بعدما تربع البرتغالي على عرش أكثر اللاعبين ظهورا في المسابقة القارية.

ونشر حساب «يويفا» على موقع «تويتر» أرقام رونالدو في دوري الأبطال وهي الأكثر مشاركة (178 مباراة) والأكثر تسجيلا للأهداف (136 هدفا) والأكثر تسجيلا في موسم واحد (17 هدفا) والأكثر تسجيلا للأهداف في الأدوار الإقصائية (67 هدفا) والأكثر فوزا في النهائي (5 مرات).

وخاض رونالدو البالغ عمره 36 عاما مباراته رقم 178 أمام فياريال في الجولة الثانية من دور المجموعات ليتخطى الرقم القياسي السابق لأكثر اللاعبين ظهورا في المسابقة الذي كان بحوزة زميله السابق في ريال مدريد حارس المرمى العملاق، الإسباني إيكر كاسياس (177 مباراة).

وخاض كاسياس 177 مباراة في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد (150 مباراة) وبورتو (27 مباراة) بينما لعب رونالدو 178 مباراة مع أربعة فرق مختلفة مانشستر يونايتد (54) ويوفنتوس (23) وريال مدريد (101).

ويليهما في القائمة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي برصيد 151 مباراة ويأتي خلفه الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بـ132 مباراة.

ويتصدر رونالدو قائمة الهدّافين التاريخيين لدوري الأبطال بعدما رفع رصيده إلى 136 هدفاً وأنقذ فريقه من فخ التعادل في الثواني الأخيرة أمام فياريال.

ونشر «الدون» على حسابه في موقع «إنستجرام» صورة احتفاله وعلق عليها بـ«si» وهي كلمة إسبانية تعني «نعم» بالعربية.

