محمد بن ثعلوب: العين كان الأحق بنقاط «الكلاسيكو»

العين (الاتحاد)

ثمن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، دعم أعضاء مجلس الشرف العيناوي، لجمهور «الزعيم» قبل مباراة الفريق أمام الوحدة، والتي جرت على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة السادسة من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك عبر شراء 25% من التذاكر المطروحة للبيع، كهدية للجماهير العيناوية الوفية، فضلاً عن توفير الأدوات التشجيعية، مشيداً في الوقت نفسه بشركاء النادي لحرصهم على المساهمة في المبادرات الخلاقة المتمثلة في الخدمات المجتمعية التي ظل يتبناها نادي العين في دار الزين وكل أرجاء دولتنا الحبيبة.

وامتدح الدرعي، الحضور الجماهيري الحاشد، الذي ساند الفريقين في مباراة «الديربي» ورسم أجمل لوحة على أحد أفضل ملاعب كرة القدم بالعالم، موضحاً «لقد ظلت الأمة العيناوية تسجل أعلى معدلات الحضور الجماهيري في دورينا، ليؤكد جمهور«الزعيم»، أنه أهم لاعب في تشكيلة الفريق ومن أبرز الأسباب التي ظلت تقود العين لحصد الألقاب على مر تاريخ نادينا العريض». ورداً على سؤال حول أداء العين في مباراته أمام الوحدة.

وقال: «أعتقد أن نتيجة التعادل ليست منصفة للزعيم قياساً بالأداء الذي ظهر عليه الفريق منذ بداية المباراة وحتى صافرة النهاية، حيث قدم لاعبو الفريق مردوداً جيداً، وأظهروا روح القتال والتركيز والجدية، وفرضوا السيطرة على مجريات اللعب خصوصاً خلال شوط اللعب الثاني وصنعوا عدة فرص أمام مرمى فريق الوحدة، وفعلياً كان «الزعيم» الأحق بالفوز وحصد النقاط الثلاث ولكن لم يحالفه التوفيق والقادم أفضل».

وأكمل: «استحق العين أن يتبوأ مكانه الطبيعي في صدارة الترتيب منذ الجولة الثانية وحتى السادسة، برغم التعادل في آخر مباراتين، ليؤكد على تحسن أداء الفريق بصورة واضحة سعياً لتحقيق أهدافه المرسومة في الموسم الحالي، ونثق في إمكانيات نجوم العين في ظل دعم ومساندة الجماهير الوفية للفريق، على النحو الذي يقود الفريق لتحقيق طموحاته المرجوة.

واختتم: «المؤكد أن المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف سيعمل خلال فترة التوقف على تحسين الأداء وتصويب الأخطاء سعياً للمحافظة على مكتسبات «الزعيم» في الموسم الحالي وتعزيز قوة منظومة الفريق المدجج بكوكبة من النجوم الشباب، من أجل العودة لطريق الانتصارات والمحافظة على صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين».