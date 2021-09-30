كومان: أحظى بمساندة لاعبي برشلونة ومصيري ليس بيدي!

برلين (د ب أ)

يرى الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أنه لا يزال يحظى بدعم لاعبيه لكنه اعترف بأن مستقبله ليس في يده بعد الهزيمة القاسية أمام بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف دون رد في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

وبعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى من البطولة القارية عاد النادي الكاتالوني وخسر بنفس النتيجة على يد بنفيكا ليتعرض لهزيمتين في أول جولتين من البطولة للمرة الأولى في تاريخه ويقبع في المركز الأخير من المجموعة.

وقال كومان بعد مباراة بنفيكا: «لن أناقش مستوى هذا الفريق».

وأضاف: «الكل يعرف ما هي مشكلة برشلونة اليوم، من غير الممكن التعليق على فريق لم يعد بنفس الإمكانيات التي كان عليها في الأعوام السابقة، هذا واضح تماماً بالنسبة لي».

وأشار: «لا يمكنني أن أقول أي شيء بشأن المستقبل، أشعر بمساندة لاعبي فريقي تماماً، لكني لا أعرف ما الذي يفكر فيه النادي».

وختم كومان بالقول: «الأمر ليس بيدي ولهذا لا أرغب في الرد على أي شيء يتعلق بمستقبلي، سنرى ما سيحدث».