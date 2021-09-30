برعاية حمدان بن زايد.. «النوف 43» يبحر في مياه أبوظبي



مصطفى الديب (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، يقام يوم غدا سباق النوف للمحامل الشراعية الجولة الثانية لفئة 43 قدماً، بمشاركة مائة محمل شراعي. ينظم السباق نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الذي رصد جوائز للفائزين بقيمة 3 ملايين درهم، حيث يحصل البطل على 210 آلاف درهم والثاني على 170 ألف درهم والثالث على 150 ألف درهم، فيما تتدرج القيمة المالية للجوائز حتى المركز الثمانين.

وتنطلق المنافسات عند الثانية ظهراً من أعالي جزيرة النوف ولمسافة 2 ميل بحري وصولاً إلى كورنيش العاصمة، حيث مقر نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ومنصة تتويج الفائزين.ويعد سباق النوف أول سباق من فئة السباقات الكبرى بعد العودة من التوقف الصيفي، حيث أقيم سباقان لفئة البوانيش فقط، وكان النادي قد أعلن فتح باب التسجيل للمشاركة قبل أسبوع لخوض التحدي.

وحدد النادي مجموعة من الاشتراطات الخاصة للراغبين في المشاركة، أهمها الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلاً على حتمية الحصول على الجرعات الثلاث المضادة للفيروس، مع وجود أوراق ثبوتية لذلك من تطبيق الحصن المعتمد.

من جهته، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على رعاية سموه للسباق وللأحداث الكبرى التي ينظمها النادي، مؤكداً أن رعاية سموه هي الرافد الأساسي لكل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع. وقال: بكل تأكيد دعم القيادة الرشيدة السبب الرئيسي في النجاحات، لاسيما وأن الاهتمام بالتراث الوطني الأصيل إرث غرسه في نفوس الجميع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة.

وطالب الرميثي الجميع بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للسباق، فضلاً على التقيد الإجراءات الاحترازية المتبعة، مشدداً على أنه لا تهاون في تنفيذ هذه الإجراءات على الإطلاق، ولن يسمح بأي شخص مخالف بالتواجد ضمن المشاركين في هذا المحفل التراثي الكبير.