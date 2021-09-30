«دراجات الإمارات» على قمة المرحلة الثانية في جولة صقلية

أبوظبي (الاتحاد)

قدّم سيباستيان مولانو دراج فريق الإمارات أداء قوياً في المرحلة الثانية من جولة صقلية التي أقيمت على مسار بطول 173كم انطلاقاً من سيلينوت وصولاً إلى مونديّو، حيث تمكن مولانو من الفوز بالمركز الأول لليوم الثاني على التوالي.

وكان الدراج الكولومبي قد هيمن على المرحلة الثانية من الجولة، متغلباً على منافسه فيليبو فيوريلي (فريق باردياني-سي إس إف) الذي تراجع إلى نهاية المجموعة بسبب مخالفاته لأنظمة سباقات السرعة.

كما تغلب مولانو على منافسيه ماتيو موتشيتي (تريك-سيغافريو) وياكوب ماريشكو (فريق زابو واينز) اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي. شهدت المرحلة أداء قوياً من تشكيلة فريق الإمارات ساهمت في تحقيق مولانو فوزه المذهل، حيث سيطر الفريق على السباق طوال المسار، بمن فيهم كريستيان مونوز الذي تمكن من اللحاق بالمجموعة المتقدمة المكونة من 6 دراجين قبل 20كم من خط النهاية، قبل أن يقود المجموعة نحو سباق السرعة النهائي.

وقدم كل من أليساندرو كوفي وديفيد دي لا كروز وبراندون ماكنالتي أداء طيباً، حيث عملوا معاً على التحكم بوتيرة السباق ومواجهة هجمات الدراجين المنافسين وصولاً إلى خط النهاية. كما أثبت ماكسيميليانو ريتشيزي أنه أحد أفضل الدراجين في المجموعة بفضل أدائه المميز في مساعدة زميله مولانو على احتلال مركز متقدم قبيل انطلاق الأخير في سباق السرعة النهائي.

وتعليقاً على فوزه، قال سيباستيان مولانو: «كان أداء الفريق مذهلاً، فقد تمكّنا من الهيمنة على السباق والتحكم بوتيرة سرعته، ما ساعدني على تحقيق الفوز، حيث بذل زميلي مونوز جهوداً كبيرة للحاق بالمجموعة المتقدمة، بينما ساعدني دي لا كروز وماكنالتي وكوفي على التقدم للانطلاق في سباق السرعة النهائي، وذلك بمساعدة ريتشيزي الذي دعمني وصولاً إلى سباق السرعة لأحقق هذا الفوز الرائع في المرحلة الثانية من الجولة».

وبهذه النتيجة تمكن مولانو من الاحتفاظ بقميص التصنيف العام قبيل مشاركته في المرحلة الثالثة من الجولة، والتي تقام على مسار بطول 180كم انطلاقاً من تيرميني إميرسي وصولاً إلى كارونيا. ويتضمن المسار مسافة تسلق في بولينا بطول 11.4كم ومعدل انحدار 5.6%، فضلاً عن مسافة التسلق الأخيرة قبل الوصول إلى كارونيا، والتي تمتد على مسافة 3.6كم بمعدل انحدار 5.7%.