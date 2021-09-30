برونو فيرنانديز يعترف: مواجهة الفرق الإسبانية صعبة جداً

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعتراف نجم خط الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد الإنجليزي بأن مواجهة الأندية الإسبانية بصفة عامة عادة ما تكون صعبة جداً، على غرار فريق فياريال «الغواصات الصفراء» الذي واجهه «الشياطين الحمر» في مباراة الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، والتي انتهت بفوز يونايتد 2/1، بالهدف الذي سجله كريستيانو رونالدو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين 1/1.

وقال فيرنانديز في لقاء مع شبكة بي تي سبورت: فياريال فريق جيد جداً ومنظم للغاية ويجيد الاستحواذ كما يجيد الدفاع، واللعب على الهجمات المرتدة والتي جاء من إحداها هدفهم الوحيد.

وأضاف فيرنانديز قائلاً: لا تنسوا أيضاً أن مدربهم أوناي إيمري سبق له التدريب في إنجلترا، ويعرف كل صغيرة وكبيرة عن الفرق الإنجليزية وأساليب لعبها، أحياناً يتطلب الأمر منا الصبر وعدم التسرع.. وعندما سجل أليكس تيليس هدف التعادل الرائع من تسديدة مباشرة على المرمى، أيقنت بأننا قادرون على قلب الموقف لمصلحتنا في أي لحظة. وعلق قائلاً: هدف التعادل جعل جماهير أولد ترافورد تضغط علينا بقوة تشجيعها من أجل إضافة هدف الفوز، ولحسن الحظ أضاف المدير الفني رأس حربة ثانياً إلى جوار رونالدو، وكلاهما لديه ملكة التهديف والشغف والرغبة في حسم الموقف، باصطياد أي كرة داخل منطقة جزاء المنافس، وكانا في منتهى اليقظة، وكنت على ثقة في أن أحدهما سيحسم النتيجة في أي لحظة، ولهذا أكثرنا من التمريرات العرضية الطويلة داخل الصندوق.. وانتهى الأمر بثلاث نقاط غالية.

واعترف برونو فيرنانديز بأن نسخة هذا العام من البطولة قوية جداً ولا يمكن لأحد التوقع بنتائج مبارياتها، وتساءل قائلاً: هل كان أحد يتصور أن يفوز فريق يونج بويز علينا؟ أو أن يفوز فريق شيريف المولدوفي على ريال مدريد في عقر داره؟! مؤكد لم يكن أحد يتوقع ذلك.. حقيقة الأمر إن مباريات هذه النسخة خارج التوقعات تماماً.

وشدد فيرنانديز على حقيقة أن الكرة الحديثة تغيرت كثيراً في الآونة الأخيرة، ولم تعد مثلما كانت من قبل عندما كانت الفرق الكبيرة التي تصرف الكثير من الأموال على النجوم هي التي تحقق الفوز والنجاح، بينما لم تنجح الفرق الصغيرة.. يجب أن نركز دائماً على الأداء الجيد والمستوى العالي، بصرف النظر عن الإمكانيات المادية.