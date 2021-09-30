كومان: لن أستقيل ومستقبلي في يد إدارة البارسا

أنور إبراهيم (القاهرة)

لخصت الصحف الإسبانية الوضع الذي يعيشه نادي برشلونة بعد الهزيمة الثقيلة الثانية على التوالي التي تعرض لها في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، من فريق بنفيكا البرتغالي بنفس نتيجة مباراة الجولة الأولى ضد بايرن ميونيخ الألماني (صفر/3)، بعناوين مثيرة وحزينة، فكتبت صحيفة موندو ديبورتيفو في صدر غلافها كلمة: دراما، بينما قالت ماركا: كابوس، أما صحيفة آس فكان عنوانها: إعدام !.

وتناولت هذه الصحف بالتفصيل والتعليق هذه الانتكاسة الجديدة للفريق الكتالوني في دوري الأبطال، وهى البطولة التي لم يتجاوز فيها البارسا دور الثمانية سوى مرة واحدة، منذ آخر مرة فاز فيها بالكأس ذات الأذنين الكبيرتين عام 2015. وعلى أرض الواقع، في البرتغال حيث أقيمت المباراة، رفض الهولندي رونالد كومان المديرالفني الحديث عن الاستقالة، بل قال عندما سأله الصحفيون خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة، إنه لاينوي تقديم استقالته وأبدى تمسكه بمنصبه مشيراً إلى أن مسألة الاستقالة غير واردة على الإطلاق بالنسبة له.

وأضاف قائلاً: لاشك إن الخسارة مرتين متتاليتين في هذه البطولة أمر صعب ولكن علينا أن نكون واقعيين وأن نتفهم أن الوضع حرج وإنه من الضروري أن نمنح هذا الفريق الوقت الكافي لاستعادة عافيته وأن نقوم بتغيير بعض الأشياء.

وتابع كومان قائلاً: في نهاية المطاف، يكون المدرب دائماً هو المذنب والمتهم، ولكنني أعتقد إننا أبلينا بلاءً حسناً ولم نكن سيئين بالمرة، وأشعر بأن اللاعبين يساندوني ويقفون خلفي.

وعندما سأله أحد الصحفيين: وماذا عن إدارة النادي؟، قال لا أدري ولا يمكن أن أقول شيئاً يتعلق بمستقبلي لأنني لا أعرف ما يفكر فيه النادي.. إذاً الأمر ليس بين يدي، ولننتظر لنرى ما سيحدث.

وتابع قائلاً: لن أتحدث عن مستوى هذا الفريق، فالكل يعرف ما هي مشكلة البارسا اليوم، ولا يمكن أن نقارن بارسا اليوم بالفريق الذي كان موجوداً منذ سنوات.. الأمر واضح وضوح الشمس.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة سبورت الموالية للنادي الكتالوني إن مسؤولي برشلونة لن يتخذوا قراراً متسرعاً بشأن كومان، وإذا كان خوان لابورتا رئيس النادي نزل إلى اللاعبين في غرفة الملابس بعد المباراة، فإنه لم ينطق بما يفيد إقالة المدرب الهولندي أو استمراره. و

أضافت الصحيفة: علينا الانتظار لمعرفة مستقبل هذا المدرب، والاحتمالان واردان، فإما تتخذ الإدارة قراراً باستمراره في منصبه أو تقرر إقالته، قبل المواجهة المهمة جداً والصعبة يوم السبت ضد فريق أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني «الليجا».