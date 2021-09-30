العين وشباب الأهلي.. صراع الوصافة في دوري اليد



رضا سليم (دبي)

يعود دوري أقوياء اليد من جديد الجمعة بعد التوقف لمدة أسبوعين، مع بدء تجهيزات المنتخب الوطني للبطولة الآسيوية المؤهلة للمونديال وإقامة كأس السوبر الإماراتي البحريني السبت الماضي والتي حسمها النجمة على حساب الشارقة.

وتشهد الجولة الثالثة مواجهات قوية وصداماً بين الكبار، حيث يلتقي العين مع شباب الأهلي في قمة الجولة بصالة البنفسج، فيما يستضيف مليحة فريق الشارقة متصدر الترتيب، وتستكمل الجولة السبت بمواجهتين، الأولى تجمع بين الجزيرة والنصر بصالة فخر أبوظبي ودبا الحصن مع الوصل.

وتعد مواجهة العين وشباب الأهلي هي الأقوى في هذه الجولة، ليس فقط لأن كلا الفريقين يضم عناصر مميزة، ولكن أيضاً تعد المواجهة بمثابة فض الشراكة على المركز الثاني، حيث يحتل العين الوصافة برصيد 4 نقاط من فوز وخسارة، متفوقاً على الفرسان بفارق الأهداف، وفي حالة فوز أصحاب الأرض سيواصل الزحف خلف المتصدر، فيما لو فاز الضيوف سيعود الصراع المستمر منذ سنوات على القمة بين الشارقة وشباب الأهلي، ورغم أن الحسابات مبكرة، إلا أن خبراء اللعبة يضعون عدداً من المواجهات التي لو ذهبت لفريق من الممكن أن تحسم البطولة مبكراً، على اعتبار أن الفوز على بقية الفرق أمر محسوم.

ويتصدر قمة الترتيب قبل هذه الجولة فريق الشارقة برصيد 6 نقاط من فوزين، وتساوى 6 فرق من الثاني إلى السابع برصيد 4 نقاط من فوز وخسارة، وبفارق الأهداف يأتي العين ثم شباب الأهلي والوصل والجزيرة ومليحة والنصر، في حين يقبع دبا الحصن في المركز الأخير بخسارتين، وهو ما يجعل المواجهات في هذه الجولة مهمة للتخلص من شراكة النقاط الأربع.