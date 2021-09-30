بطولة الإمارات للمواي تاي على خط الانطلاق



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق في العاشرة صباح الغد، بطولة الإمارات للمواي تاي للناشئين والشباب التي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وتستضيفها قاعة ( دووم ) بنادي الوصل الرياضي في دبي، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة، وتختتم السبت.

وتشهد البطولة تطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية الاحترازية الخاصة بعودة الجماهير للمدرجات وتطبيق نظام المرور الأخضر وتقديم نتيجة فحص( PCR )ومدتها 48 ساعة وذلك من أجل سلامة جميع الحضور والمشاركين من جائحة الكورونا، وسيتم نقل منافسات البطولة التي يديرها ويشرف عليها طاقم تحكيم إماراتي عبر تطبيق، UAM وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج ليتمكن عشاق ومحبي رياضة المواي تاي من متابعة منافسات البطولة التي تشهد مشاركة كوكبه من الواعدين حرصا على التباعد الاجتماعي.

وكان طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة قد وقف على الترتيبات التي تمت لإنجاح البطولة، وسط تعاون بين الاتحاد والأندية المختلفة مساهمة في إنجاح نشاط الاتحاد.