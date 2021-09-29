«الإمبراطور» يفي بالوعد بـ«الشرارة المفقودة»

مراد المصري (دبي)

«سلسلة اللا خسارة ستنتهي يوماً ما لشباب الأهلي»، بهذه الكلمات قطع البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل وعداً في المؤتمر الصحفي التقديمي من أجل محاولة تحقيق الفوز، وهو ما قام بتحقيقه بالفعل على أرض الملعب بعدما كسب «الإمبراطور» مواجهة الديربي أمام «الفرسان» بهدف دون مقابل في انطلاق الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين، في انتصار يشكل أكثر من مجرد ثلاث نقاط، ولكنه بمثابة «الشرارة المفقودة» التي كان الوصل بحاجتها في المباريات الكبيرة التي لم تبتسم له مؤخراً.

ومنذ تولي المدرب البرازيلي هيلمان مهمة قيادة الوصل منتصف الموسم الماضي، كان هناك بوادر تحسن في الفريق، بعدما أصبح أكثر توازناً وقدرة على القتال حتى الدقائق الأخيرة، لكنه كان دائماً يفتقد لهذا النوع من الانتصارات التي تلهب الحماس مجدداً، ليتحقق الأمر أمام شباب الأهلي، المنافس الذي شكل عقدة له مؤخراً بعدما غابت الانتصارات أمامه منذ عام 2018، كما أن «الفرسان» لم يعرف الخسارة في دوري المحترفين لمدة 284 يوماً قبل أن يتجرعها في «زعبيل».

كما كسب هيلمان الرهان، فيما يتعلق باللاعب الأوروجوياني ميشيل أراوخو، الذي دافع عنه وسط انتقادات الجماهير، وأكد أنه يعرفه قدراته جيدا وما يمكن أن يقدمه للفريق من خيارات تكتيكية، ليرد اللاعب الدين لمدربه بتسجيل هدف الفوز الذي جعل منه أول لاعب من الأوروجواي يهز شباك شباب الأهلي في دوري المحترفين. وعاشت الجماهير الوصلاوية ولاعبو الفريق أجواء احتفالية عقب نهاية اللقاء، خصوصاً أنه الفوز الأول الذي يحققه «الفهود» في ملعبه هذا الموسم.