«الملك» يبدأ مشوار «سلة العرب» بمواجهة الوكرة

علي معالي (دبي)

يبحث فريق الشارقة لكرة السلة عن تحقيق الفوز في الخطوة العربية الأولى بالنسخة 33 من بطولة الأندية العربية المقامة في مدينة الإسكندرية المصرية، عندما يلتقي الوكرة القطري في المجموعة الثانية اليوم، وكانت آخر مشاركة للشارقة على المستوى العربي عام 2011 مع المدرب المواطن المخضرم عبدالحميد إبراهيم، الذي يقود الملك أيضاً في هذه النسخة، وكان «حميدو» قد توج مع الملك بلقب البطولة العربية التي جرت في أبوظبي. وتقام اليوم أيضاً 5 مباريات أخرى، حيث يلتقي اليوناني السوداني مع اليرموك الكويتي، ووداد بوفريك الجزائري مع الفتح السعودي، والبطائح مع بيروت اللبناني، والمنامة البحريني مع الكويت، والشعب حضرموت مع الأهلي المصري.