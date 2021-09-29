«كلاسيكو» العين والوحدة.. تعادل في «الوقت القاتل»

معتز الشامي (دبي)

خطف عمر خربين نقطة التعادل للوحدة في الثانية الأخيرة من الوقت «القاتل» البدل الضائع 90+9 بعدما تقدم العين في الدقيقة 65 من «الكلاسيكو» عن طريق المغربي سفيان رحيمي.

وأوفت قمة الجولة السادسة بالوعود، ولكن في الشوط الثاني الذي شهد قمة الإثارة والفرص الضائعة من كلا الفريقين.

ورغم التعادل استمر «الزعيم» في صدارة الترتيب بـ14 نقطة، بفارق نقطة عن الجزيرة ونقطتين عن الشارقة الذي خسر أمام عجمان، بينما ارتفع رصيد الوحدة إلى 8 نقاط في المركز الثامن.

جاءت المباراة ساخنة من بدايتها، حيث لعب العين بحذر دفاعي مقابل ضغط تكتيكي من جانب «العنابي» الذي حاول اللعب على المرتدات، لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى خالد عيسى، ومع مرور الوقت وضحت السيطرة للبنفسج، وتراجع الوحدة للدفاع واللعب على أخطاء دفاع العين في محاولة لخطف هدف، ولكن لم يفلح جواو بيدرو في ترجمة الفرصة التي لاحت له أمام مرمى خالد عيسى.

واستمر الأداء متكافئاً بين الفريقين، ولكن انحصر في أغلب أوقات الشوط في وسط الملعب، وظهر التوتر على لاعبي الفريقين في بعض فترات الشوط وتدخل الحكم محمد عبد الله.

وفي الشوط الثاني ظهرت الخطورة والجدية، لاسيما من جانب الوحدة الذي لاحت له عدة فرص محققة لكن لم يتم استغلالها، كما لم يظهر الوافد الجديد فابيو مارتينيز بالمستوى المأمول.

ولجأ العين لتراجع إلى وسط الملعب، واللعب على المرتدات حتى الدقيقة 65 عندما انطلق لابا بكرة وتوغل لداخل المنطقة، راوغ وحولها لسفيان رحيمي القادم من الخلف، فحولها في الشباك بسهولة مدركا هدف التقدم.

وكاد الزعيم أن يخرج بهدفين، من فرصة خطرة لرحيمي ولكنه سدد بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 80.

واستمر الضغط الوحداوي بكل الخطوط، حتى الثانية الأخيرة من الوقت بدل الضائع بالدقيقة 98، التي شهدت حصول عمر خربين على ركلة جزاء مستحقة، سجلها في الدقيقة 99 و7 ثواني، ليصبح الهدف هو أكثر هدف تأخراً في تاريخ دوري المحترفين.