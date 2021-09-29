باولينو يقود «النسور» إلى «فوز تاريخي»

فيصل النقبي (خورفكان)

نجح البديل باولينو في ترجيح كفة خورفكان على الإمارات 2-1 في اللقاء التاريخي الأول في عصر الاحتراف، الذي جرى بين الفريقين باستاد صقر بن محمد القاسمي، حيث سجل الهدف الثاني في الدقيقة 89 من زمن المباراة ليقود فريقه للنقطة الثامنة في جدول الترتيب، وهو هدفه الثاني في المسابقة، بعد أن سجل هدفاً في المباراة السابقة أمام الظفرة.

وتعتبر هذه البداية هي الأفضل لخورفكان منذ ثلاثة مواسم بدوري المحترفين، بينما تلقى «الصقور» الخسارة السادسة على التوالي في الدوري، ليبقى من دون نقاط في جدول الترتيب، فلم يحقق الفوز أو حتى التعادل بأي لقاء لغاية الآن.

تقدم الصقور أولاً عن طريق المدافع فراس صالح الذي سجل هدفه الأول بالمسابقة في الدقيقة 28 وعادل لخورفكان مهاجمه البرازيلي دودو في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، وخلال الشوط الثاني حاول كلا الفريقين خطف هدف الفوز حتى نجح «النسور» في تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة وخطف النقاط الثلاث المهمة.