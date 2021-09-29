إكسبو.. «نبض الرياضة»

رضا سليم (دبي)

يقف العالم عند خط البداية ينتظر انطلاقة معرض إكسبو 2020 دبي والذي يجمع العالم تحت سماء الإمارات، وعلى مدار 6 أشهر من الفعاليات في المجالات كافة، وتظهر الرياضة في الكادر المميز بالفعاليات المصاحبة للحدث، والتي تصل إلى ما يزيد على 250 بطولة، ومؤتمرات وملتقيات ومسابقات مجتمعية وغيرها من الأحداث المتنوعة خلال 6 أشهر، وتحت شعار «نحن عائلة واحدة» يتجمع العالم في إكسبو، وهو الشعار الذي وضعه الاتحاد الدولي للشطرنج لإقامة فعالياته على هامش المعرض، حيث ستقام بطولة العالم للمدارس ونهائيات بطولة العالم للكبار.

تنبض دبي بالنشاط والحيوية والفعاليات الرياضية على مدار 182 يوماً، ولا تنتهي الفعاليات عند منطقة إكسبو التي تم تجهيز عدد كبير من الملاعب والساحات المفتوحة لممارسة الرياضة، بل تمتد في جميع ملاعب والصالات في كل أنحاء «دانة الدنيا». ويضم مركز الرياضة واللياقة البدنية في إكسبو والبالغ مساحته 5400 متر مربع، مرافق، بينها ملعب لكرة قدم الصالات، وملعب متعدد الأغراض بسطح صلب لكرة السلة وكرة الشبكة والكرة الطائرة والتنس، وشبكتا كريكيت «بيج باش».

ويستضيف إكسبو 2020 دبي العديد من الفعاليات المشوقة التي تضم نجوماً في عالم الرياضة، منهم استعراضيو كرة السلة الأسطوريون هارلم جلوبتروترز، الذين سيساعدون في إطلاق تحدي دبي للياقة في إكسبو 2020، ويستضيف إكسبو أيضاً «سباق إكسبو للجري» يقام يوم 19 نوفمبر المقبل، وسيشهد جري نحو 5000 عداء لمسافات 10 و5 و3 كيلومترات.

وتعاون إكسبو مع مجموعة سيتي لكرة القدم «سيتي فوتبول جروب»، التي تضم أندية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك مانشستر سيتي ومومباي إف سي، بالإضافة إلى تعاون مع فريق الدوري الهندي الممتاز للكريكيت راجستان رويال ونادي كرة القدم الإيطالي البارز إيه سي ميلان، وستحضر هذه الفرق لتساهم في تقديم أنشطة ملهمة وفرص للتفاعل مع أشهر اللاعبين.

في الوقت نفسه تستعرض الدول في أجنحتها أفضل ما لديها على صعيد الرياضة. حيث سيشهد استعراض كرواتيا للرياضة واللياقة يوم 28 يناير 2022 مشاركة أبطال رياضيين، بمن فيهم لاعب كرة القدم الحائز على جائزة الكرة الذهبية لوكا مودريتش، والفائز السابق ببطولة ويمبلدون للتنس جوران إيفانيسيفيتش، ونجما الرابطة الأميركية الوطنية لكرة السلة داريو تشاريتش وبويان بوجدانوفيتش.

وتمتد أنشطة اللياقة إلى جلسات أسبوعية لتدريب الأطفال وتنمية مهاراتهم في ألعاب الكريكيت والرجبي وكرة السلة وكرة الشبكة وكرة القدم، برعاية جناح أستراليا، كما تقدم ليز ميلز، العلامة التجارية الشهيرة في عالم اللياقة البدنية، حصصاً في جناح نيوزيلندا، وجلسات يوجا من أندية اللياقة بدبي وفرصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و14 عاماً، لصقل مهاراتهم الأولمبية عبر ورشة عمل يديرها الاتحاد الأولمبي الإيطالي، وغيرها من الأنشطة التي لا تتوقف على مدار 6 أشهر.

أذكياء العالم

يجمع إكسبو أذكياء العالم من خلال استضافة بطولة العالم لشطرنج المدارس، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، وذلك بمركز دبي للمعارض خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 16 ديسمبر المقبلين، وتقام مواجهة بين النرويجي ماغنوس كارلسن، بطل العالم الحالي، الذي سيدافع عن لقبه ضد الروسي يان نيبومنياشي، ويتنافس اللاعبان على جائزة قدرها مليونا يورو (9 ملايين درهم)، كما ستقام بطولة حمدان بن راشد الدولية لأساتذة الشطرنج في ذات الموعد والمكان تزامناً مع بطولة العالم.

1200

يشارك أكثر من 1200 لاعب ولاعبة من 100 دولة في بطولة العالم للكاراتيه في نسختها رقم 25 التي تستضيفها دبي للمرة الأولى، وتنطلق 16 نوفمبر المقبل في مجمع حمدان بن محمد بدبي في أبهى صورة.

30

تشهد دبي تنظيم 30 فعالية رياضية دولية جديدة، خلال فترة إكسبو، في كافة أرجاء دبي، حيث تستضيف دبي التصفيات المؤهلة لكأس العالم للرجبي للرجال والسيدات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وتقام مباريات من كأس العالم للكريكت في استاد دبي الدولي للكريكت بمدينة دبي الرياضية، كما يتابع عشاق رياضة الجولف من جميع أنحاء العالم بطولة موانئ دبي العالمية للجولف ختام الجولة الأوروبية «الطريق إلى دبي».

تكريم

سيكون أبطال الأولمبياد العرب على موعد مع التكريم في النسخة الحادية عشرة من جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وهو الحدث الذي سيكون على منصة إكسبو يوم 9 يناير المقبل وبلغت الحصيلة العربية في ألعاب طوكيو 18 ميدالية، منها 5 ذهبيات و5 فضيات و8 برونزيات.

ترويج

يروج الجناح السنغالي خلال المعرض لدورة الألعاب الأولمبية للشباب التي ستقام في المدن السنغالية عام 2026، حيث فازت السنغال بتنظيم أولمبياد الشباب لتكون أول دولة إفريقية تستضيف حدثاً أولمبياً.

25

يشهد مقر إكسبو، 25 فبراير 2022 انطلاقة مرحلة دبي من «طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية» والذي ستشارك فيه نخبة من أبرز الدراجين وأبطال العالم في رياضة الدراجات الهوائية.

تيك بول

يقيم الجناح المجري بطولة «تيك بول» وهي رياضة جديدة تجمع بين مهارات كرة القدم وتنس الطاولة، وتُمارس على طاولة تنس طاولة لكن ذات سطح مقوس، ويشارك في منافساتها نجوم كرة قدم عالميون، كما يعرض الجناح المجري برنامجه لتطوير وتعليم الرياضة المدرسية.

الأساطير

يقيم الجناح النيجيري بطولة الأساطير لكرة القدم، ويتيح الفرصة لعشاق الرياضة لقاء نجوم كرة القدم العالميين أوكوشا، نوانكو كانو، جون أوبي ميكيل، والملاكم العالمي بطل الوزن الثقيل أنتوني جوشوا.

مؤتمر دولي

ينظم مجلس دبي الرياضي «مؤتمر دبي الرياضي الدولي» خلال شهر ديسمبر المقبل في منطقة «إكسبو 2020»، وهو الحدث الذي يقام بشكل سنوي منذ عام 2006 ويناقش تطوير الرياضة بشكل عام وكرة القدم بوجه خاص، بمشاركة العديد من كبار النجوم والمسؤولين وصناع القرار في العالم، ويشهد المؤتمر إقامة حفل «دبي جوائز جلوب سوكر».

مسك الختام

سيكون الأسبوع الأخير لإكسبو متزامناً مع سباق كأس دبي العالمي الذي يعد أهم وأغلى سباقات الخيول في العالم، والذي تتنافس فيه أقوى الخيول العالمية، وينظم الحدث في مضمار «ميدان» الذي يعد أحدث وأكبر مضمار خيول في العالم، وسيكون الموعد يوم 26 مارس، وهو السبت الأخير من الشهر، مثلما هو معتاد سنوياً.

الأحداث الرياضية في إكسبو

أكتوبر:

- تحدي حكومة دبي للدراجات الهوائية

- بطولة العالم للشركات

- معرض دبي الدولي للياقة البدنية

- تصفيات كأس العالم للرجبي

نوفمبر:

- كأس القارات لكرة القدم الشاطئية

- بطولة العالم للكاراتيه

- سباق الكثبان الرملية في المرموم

- بطولة العالم للبولينج لأصحاب الهمم

- بطولة موانئ دبي العالمية للجولف

- سباق إكسبو للجري

- بطولة العالم للشطرنج

- بطولة دبي مونلايت كلاسيك لجولف السيدات

ديسمبر:

- بطولة فزاع الدولية للبوتشيا لأصحاب الهمم

- كأس الشيخ حمدان بن راشد للشطرنج

- مؤتمر دبي الرياضي الدولي

- سباعيات طيران الإمارات للرجبي

يناير:

- حفل جوائز جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

- ماراثون دبي ستاندرد تشارترد

- بطولة دبي ديزرت كلاسيك

- سباق هانكوك 24 ساعة للسيارات

فبراير:

- طواف الإمارات للدراجات

- كأس دبي الذهبي للبولو

- تحدي محاربي الصحراء

- سباق تلال حتا

مارس:

- بطولات سوق دبي الحرة للتنس

- بطولة دبي للرجال الحديدي «أيرون مان»

- كأس دبي العالمي للخيول