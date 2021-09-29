«الهدف 100» يمنح «العميد» نقطة أمام «السماوي»

معتصم عبدالله (دبي)

احتفل تيجالي مهاجم النصر بتسجيل الهدف 100 في «دوري أدنوك للمحترفين» في الدقيقة 97 ليمنح فريقه نقطة «ثمينة» بالتعادل الإيجابي 2-2 أمام ضيفه بني ياس ضمن الجولة السادسة على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

ورفع «العميد» الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة على ملعبه في الدوري للمباراة العاشرة على التوالي رصيده إلى 10 نقاط، فيما رفع «السماوي» الذي فشل في تحقيق الفوز الأول على ملعب النصر منذ 2009 رصيده إلى 5 نقاط.

وانتظر الفريقان حتى الشوط الثاني لتسجيل الأهداف، ونجح الضيوف في افتتاح التسجيل بواسطة السويدي إسحاق ثلين الذي انفرد بمرمى النصر من قبل وسط الملعب ليتوغل ويسدد داخل المرمى محتفلاً بأول أهدافه في الدوري في الدقيقة 55.

ورد «السماوي» على محاولات «العميد» الحثيثة لإدراك التعادل بإضافة الهدف الثاني عن طريق المدافع ساشا ايفكوفيتش من رأسية في الدقيقة 65 مستفيداً من الكرة الركنية المبعدة من الحارس عبدالله التميمي، وهو الهدف الثالث لساشا في الدوري مع بني ياس من كرات رأسية.

وقلص البرتغالي توزي الفارق بتسجيله الهدف الأول للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 84، وأكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع جلوبير ليما بجانب الروماني دانييل ياسيلا مدرب الضيوف في الدقيقة 88 بعد اشتباك الثنائي على خط الملعب.

واكتملت إثارة المباراة بتسجيل تيجالي «هداف العميد» لهدف التعادل من كرة رأسية في الدقيقة 97، وهو الهدف الـ 100 في الدوري خلال الموسم الحالي بعدما وصل إجمالي الأهداف في انطلاقة الجولة أمس إلى 95 هدفاً، قبل تسجيل عجمان هدفاً أمام الشارقة، فيما شهدت مباراة النصر وبني ياس 4 أهداف آخرها هدف تيجالي رقم 100.

