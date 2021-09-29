عجمان يُنهي «السنوات العجاف» أمام الشارقة

رضا سليم (دبي)

كسر عجمان حاجز السنوات العجاف، ونجح في تحقيق الفوز على فريق الشارقة 1-0، ضمن الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين في المباراة التي جرت بينهما باستاد راشد بن سعيد.

وجاء الهدف بتوقيع فراس بالعربي ليحقق «البرتقالي» الفوز الأول على الشارقة منذ موسم 2012 والتي سيطر عليها «الملك» على مدار 10 مواجهات إلا أن المواجهة 17 جاءت لمصلحة عجمان الذي رفع رصيده إلى النقطة 11 فيما تجمد رصيد الشارقة عند النقطة 12.

جاءت المواجهة «تكتيكية» بالدرجة الأولى، حيث ظهرت بصمات كلا المدربين الصربي جوران مدرب عجمان وعبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة وهو ما فرض التعادل السلبي على الشوط الأول الذي لم يشهد فرصاً هجومية كثيرة وظهر حرص المدربين على الحفاظ على النتيجة دون مجازفة ولعب العنبري على الأوراق الرابحة لإنهاء المباراة لمصلحته في أي وقت خاصة كايو ومالانجو وجاء نسبة الاستحواذ لمصلحة أصحاب الأرض بنسبة 51% مقابل 49% للضيوف.

ورغم ضغط الملك الشرقاوي في بداية الشوط الثاني إلا أن الهجمات لم ترتق لحد الخطورة على مرمى علي الحوسني الذي تحمل الكثير من الضغط الهجومي على مرمى وانتظر عجمان حتى الدقيقة 72 نجح فراس بالعربي في تسجيل أول أهداف المباراة من التمريرة الساحرة التي قدمها له الكولومبي مينا ليضعه أمام المرمى ولم يجد صعوبة في تسجيل هدف ورفع رصيده إلى 4 أهداف في الدوري حتى الآن.

تحولت المواجهة لمصلحة الشارقة حيث ضغط بكل الخطوط في محاولة للتعادل إلا أن التنظيم الدفاعي من جانب البرتقالي وتألق علي الحوسني حارس المرمى ذهب بالمواجهة إلى خط النهاية لتكون «برتقالية» رغم أنها وصلت إلى 7 دقائق وقت محتسب بدل ضائع.