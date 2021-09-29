«المنعطف الدراماتيكي» لا يمنع دعم سانتو



برلين (د ب أ)

أكد البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أنه يحظى بدعم لاعبيه رغم التدقيق المتزايد بشأن أدائهم في الفترة الأخيرة.

جاءت انطلاقة توتنهام رائعة في الموسم الجديد تحت قيادة سانتو، حيث فاز بأربع من مبارياته الخمس الأولى في جميع المسابقات، وتلقت شباكه هدفاً واحدا فقط خلالها.

لكن مستوى توتنهام اتخذ منعطفاً دراماتيكياً نحو الأسوأ مؤخراً، حيث خسر صفر / 3 أمام كريستال بالاس وتشيلسي، فيما تعادل 2 / 2 مع رين الفرنسي ووولفرهامبتون ببطولتي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على الترتيب.

وفي لقائه الأخير بالدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي، تلقى توتنهام خسارة قاسية 1 / 3 أمام أرسنال في ديربي شمال لندن، وهي النتيجة التي جعلت كل شيء أكثر لفتا للانتباه، نظراً لأنها جاءت بعد أقل من شهر بقليل من تصدر الفريق الأبيض ترتيب المسابقة في المراحل الأولى للبطولة، بينما تواجد (المدفعجية) في ذيل الجدول.

ورغم ذلك، يشدد مدرب وولفرهامبتون السابق على أن اللاعبين يؤمنون بأساليبه، مضيفاً أن النقد لا يعنيه. في تصريحات لسانتو قبل لقاء الفريق اللندني مع ضيفه مورا السلوفيني بدوري المؤتمر غداً الخميس، قال المدرب البرتغالي: نعم، (هم) يؤمنون تماماً. لا شك في ذلك لأننا نعمل معاً كل يوم، نستعد معا وفي هذه اللحظات نحتاج إلى التماسك والإيمان هو الأول خطوة للقيام بتلك الأشياء.

وأوضح سانتو: ينبغي عليك أن تدرك أحياناً أنه غير ممكن. في بعض الأوقات يكون المنافسون أفضل منك، ويتعين عليك أن تكون متواضعاً لمنح الفضل، وأحيانا لا تؤدي. أحيانا لا تكون الخطة جيدة. الإيمان بنا جميعا هنا. وأضاف مدرب توتنهام: لست قلقاً بشأن الآراء والأحكام. ما يقلقني هو كيف يمكننا اللعب بشكل أفضل. الحكم والنقد والرأي وكل ذلك جزء منه. وعلينا التعامل مع ذلك".

ويعتقد نونو سانتو أن انتصارات توتنهام الثلاثة المتتالية في بداية الموسم، تخفي حقيقة أنه لا يزال يعتاد على العمل مع فريقه الجديد. وأشار سانتو: منذ اليوم الأول، نحن نعرف بعضنا البعض بشكل أفضل، نتعرف على نقاط قوتنا وضعفنا، حتى نتمكن من التحسن. اللحظة التي فزنا فيها كانت فقط مقنعة للخارج.

وشدد سانتو: في الداخل، كنا نعلم أنه لا يزال لدينا أشياء ينبغي تطويرها. الآن من الواضح أن لدينا أموراً يجب تحسينها. فيما يتعلق بما أراه، أرى لاعبين يريدون تحقيق ذلك، ويعملون بجد لتحقيق ذلك، لكننا غير قادرين على تحقيق الاتساق والانسجام للقيام بذلك.