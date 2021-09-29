«ماي ووش» لخدمات التكنولوجيا ترعى الألعاب الحكومية



دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن توقيعها اتفاقية تعاون مع تطبيق «ماي ووش» (My Whoosh)، وهي منصة إلكترونية تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي لتعزيز تجربة ركوب الدراجات الهوائية، وبموجب الاتفاقية سينضم تطبيق «ماي ووش» إلى البطولة كراعٍ رسمي للدورة الثالثة من الألعاب الحكومية، والمُزمع إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر 2021.

وقال مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية: «يسعدنا انضمام تطبيق»ماي ووش«كراعٍ رسمي للألعاب الحكومية 2021، ونرحب بتواجد الشركة معنا التي تسعى إلى تشجيع ممارسة الرياضة في المجتمع بطريقة مبتكرة، وتشاركنا رؤيتنا في جعل الرياضة أسلوب حياة من خلال التنافس الجماعي».

وأضاف: «تعكس رعاية القطاع الخاص تنامي حضور»الألعاب الحكومية«، وتزيد الوعي بدورها في تشجيع قيم التنافسية والروح الرياضية، وتعزيز التواصل الثقافي والرياضي عبر توفير منصة لالتقاء الفرق الحكومية وأفراد المجتمع. ونؤمن بأن إفساح المجال أمام مختلف الفئات المجتمعية من المواطنين والمقيمين هي إضافة ستُثري البطولة وتُضفي عليها مزيداً من الحماس والتنافسية».

ويعتبر «ماي ووش» تطبيقاً مجانياً لركوب الدراجات الهوائية في الأماكن المغلقة، يوفر للمُستخدمين تجربة متكاملة من خلال استكشاف العالم الافتراضي، ويتيح للأفراد تحسين لياقتهم البدنية.

وتم تصميم التطبيق من قبل مدربين عالميين للارتقاء بمستوى اللياقية البدنية وتطوير أداء الدراجين، سواء كانوا هواةً أم محترفين، من خلال برنامج تمارين منزلية مُبتكرة.