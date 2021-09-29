«الملك» ليبرون يستعيد شهية اللقب الخامس

برلين (د ب أ)

قال أسطورة بطولة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي أيه) ليبرون جيمس، نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز، إنه يحتفظ "برغبة ملحة للفوز بالألقاب" في إشارة لجاهزيته لخوض الموسم الجديد للمسابقة.

يدخل جيمس «36 عاماً» موسمه التاسع عشر بعد حملة مخيبة للآمال في موسم 2020 / 2021، الذي شهد فقدان ليكرز لعرشه بعد خروجه المبكر من التصفيات في الجولة الافتتاحية.

وغاب جيمس، المتوج بلقب الدوري الأميركي للمحترفين أربع مرات، عن 27 مباراة في الموسم الماضي بسبب الإصابة، وحقق متوسط الدقائق الأقل في كل مباراة (4. 33 دقيقة) طوال مسيرته الحافلة.

وقبل انطلاق الموسم الجديد الشهر المقبل، شدد جيمس على أنه يشعر بالارتياح بعد أن تغلب على الإصابات التي عانى منها، في ظل سعيه للحصول على اللقب للمرة الخامسة في مشواره الاحترافي.

وصرح جيمس لشبكة (إيسبن) الأميركية: لا تزال لدي رغبة ملحة في داخلي لمواصلة الانتصارات، وآمل أن أحصل على بعض الألقاب في نهاية الموسم. أوضح ليبرون الملقب بالملك: كان هذا هدفي دائماً. أحب تلك العملية أكثر من أي شيء آخر، آمل أن أضع نفسي في وضع يمكنني من خلاله القيام بذلك في نهاية الموسم.

وأضاف النجم الأميركي المخضرم: أنا مجرد رجل حازم للغاية ومستعد لفعل كل ما يتطلبه الأمر حتى يكون جسدي في أفضل شكل ممكن لضمان الظهور بمستوى عال. وتابع: لست خائفاً من الشعور بعدم الارتياح مع أي شيء لتحقيق أفضل مستوى ممكن يمكنني أن أصل إليه.

وتغيرت قائمة فريق ليكرز بشكل كبير منذ الموسم الماضي، بعد رحيل عدد من نجومه، من بينهم أليكس كاروزو ودينيس شرودر وأندريه دروموند وماركيف موريس ومونتريزل هاريل وكنتافيوس كالدويل بوب وكايل كوزما.

وعزز لوس أنجلوس صفوفه بمجموعة من اللاعبين المخضرمين، مثل كارميلو أنتوني وتريفور أريزا ودوايت هوارد وراجون روندو إلى جانب اللاعب السابق راسل ويستبروك، أملاً في ارتقاء منصة التتويج بنهاية موسم دوري المحترفين الأميركي.

يذكر أن جيمس يحتل المركز الثالث حالياً في قائمة الهدافين التاريخيين لـ(بي أن أيه) برصيد 35367 نقطة، حيث يأتي خلف الأسطورتين كريم عبدالجبار (38387 نقطة)، وكارل مالون (36928 نقطة).