ثيل من لاعب «مغمور» إلى حديث العالم!

رضا سليم (دبي)

صنعت تسديدة صاروخية في مرمى ريال مدريد شهرة لاعب وسط «مغمور»، قاد فريقه للمجد بفوزه على «الملكي» في أقوى مفاجآت دوري الأبطال، إلا أن أسهم سيباستيان ثيل صعدت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر صورة الوشم المرسوم على ساقه الذي يحلم فيه بالبطولة مع الكبار.

وتحول اللوكسمبورجي سيباستيان ثيل لاعب فريق شيريف تيراسبول المولدوفي من لاعب مغمور إلى نجم الشباك بعدما نجح في قيادة فريقه للفوز على ريال مدريد بملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم تكن شهرة ثيل (27 عاماً) التي طافت العالم بسبب الهدف الذي سجله قبل نهاية المباراة بدقيقة فقط بل بسبب الوشم الذي رسمه على ساقه لنفسه وهو يحلم بكأس دوري الأبطال وهي الصورة التي تداولت بشكل كبير على مواقع التواصل.

ولم يسجل لاعب وسط شيريف تيراسبول هذا الموسم سوى هدفين فقط في الدوري المحلي خلال 6 مباريات وكان هدفه في مرمى ريال مدريد هو الأول له في دوري الأبطال وانتقل ثيل إلى شيريف الموسم الماضي قادماً من نادي تامبوف الروسي.

سجل ثيل 4 أهداف في 14 مباراة خلال الموسم الماضي وساهم في فوز فريقه في الدوري المولدوفي إلا أن الفريق هذا الموسم يأتي في المركز الثالث برصيد 19 في الترتيب بعد ميلسامي المتصدر برصيد 27 نقطة وبيتروكوب 25 نقطة بسبب تأجيل مبارياته.

وذاعت شهرة شيريف تيراسبول الذي تصدر المشهد العالمي للمرة الأولى في تاريخه منذ التأسيس عام 1997 وسبق له المشاركة في الدوري الأوروبي 7 مرات وخاض 78 مباراة في الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال قبل أن يشارك في دور المجموعات لأول مرة في تاريخه.

المثير أن اسم نادي شيريف تيراسبول تردد في دورينا بعد انتقال لاعبه هنريكي لوفانور للعب لأندية الشباب وشباب الأهلي والوحدة قبل أن يرحل مجدداً عائدا إلى ناديه ومنه انتقل إلى التعاون السعودي.