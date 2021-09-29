قرعة «الواقع الافتراضي» ترسم طريق «أغلى البطولات»

أبوظبي (الاتحاد)

أجرى اتحاد الكرة مراسم قرعتي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2021-2022 عبر تقنية «الواقع الافتراضي المُعزز» في استوديوهات قناة «سكاي نيوز عربية» في أبوظبي، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، وبمشاركة ممثلي جميع الأندية الذين تابعوا مراسم القرعتين عبر مختلف القنوات الرياضية والمنصات الرسمية للاتحاد.

وبدأ الحفل بكلمة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، قال فيها: «نرحب بكم في حفل قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وقرعة أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، ونتمنى التوفيق للجميع» وأضاف: «نثمن دعم قيادتنا الرشيدة للرياضة بوجه عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، فهذا الدعم اللامحدود جعل دولة الإمارات عاصمة للرياضة العالمية ووجهة مفضلة لنجوم العالم».

وتابع: «ونحن نستعد لخمسين سنة أخرى في مسيرة الإمارات، علينا أن نفخر بالإنجازات العظيمة التي حققتها دولتنا في جميع المجالات ونستلهم منها الحافز لتطوير رياضتنا ونجعلها أكثر قدرة على المنافسة في المحافل الخارجية، لذلك، علينا جميعاً أن نواصل العمل والعطاء من أجل مواكبة بقية القطاعات التي تحقق تطوراً هائلاً ونجاحات فريدة».

وأضاف رئيس اتحاد الكرة: بطولة كأس رئيس الدولة هي الأغلى في بطولاتنا المحلية، لذلك سيترقب الجميع نتائج هذه القرعة لأهميتها عند الأندية المحلية وفرقها وجمهورها، ولأهميتها أيضاً في تاريخنا الكروي، كما أن قرعة أندية الأولى هي الأخرى تحظى بمتابعة محبي هذه الفرق، والقرعة هي بداية لمشوار جديد، نتوقع له أن يكون مثيراً في كل جوانبه، لذلك نأمل أن نرى مباريات مميزة فنياً، ونرى مواهب شابة جديدة تُضيف سحراً لمسابقاتنا المحلية.

وتوجه رئيس الاتحاد بالشكر إلى لجنة المسابقات على جهودها الكبيرة، وجميع الفرق على حرصها على المشاركة في مختلف المسابقات، وجميع الشركاء والرعاة ووسائل الإعلام.

وبعد الكلمة تم عرض مقطع فيديو يتضمن أبرز اللقطات والذكريات التي صاحبت المسابقتين خلال الموسم الماضي، وتقارير توضح آلية سحب القرعة الخاصة بكل مسابقة على حدة، بعدها تم سحب قرعة مسابقة دوري الدرجة الأولى التي ستقام بنظام الدوري من دورين بمشاركة 15 نادياً: حتا – الفجيرة – دبا – الحمرية – دبا الحصن – مسافي – الذيد – العربي – التعاون – مصفوت – البطائح – الجزيرة الحمراء – الرمس – جلف إف سي - سيتي.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول للمسابقة، حيث سيلتقي الرمس مع الحمرية، البطائح ودبا، حتا والفجيرة، العربي والذيد، دبا الحصن ومصفوت، سيتي ومسافي، الجزيرة الحمراء وجلف أف سي، وستُلعب المباريات على ملاعب الأندية المذكورة أولاً في جدول المباريات، ويُستثنى نادي التعاون من خوض مباريات الأسبوع الأول نظراً لأن عدد الفرق رقم فردي.

في المقابل، أسفرت قرعة دور الستة عشر لبطولة كأس رئيس الدولة عن مواجهات مثيرة وقوية، حيث سيستضيف الجزيرة «بطل دوري المحترفين» في موسم 2020-2021 في ملعبه فريق العروبة، ويلتقي الوحدة في ملعبه مع عجمان، واتحاد كلباء مع الفائز من المباراة رقم 2 في الدور نصف النهائي للتصفيات التمهيدية، والإمارات مع بني ياس في ملعب نادي الإمارات، ويستضيف خورفكان الوصل.

ويلتقي النصر في ملعبه فريق العين، والشارقة مع الفائز من المباراة رقم 1 في التصفيات التمهيدية في ملعب الشارقة، ويستضيف شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة في موسم 2020-2021 في ملعبه فريق الظفرة.

وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة في مباريات دور الـ 16 والدور ربع النهائي والدور النهائي، في حين تقام مباريات الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراتين «ذهاب وإياب».

وستُلعب المباراة الأولى على ملعب الفريق المذكور أولاً في جدول المباريات، في حين تُلعب المباراة الثانية على ملعب الفريق الآخر. ويُقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الملعب الذي ستُقام عليه المباراة النهائية بتوصية من لجنة المسابقات.

من جهته، تقدم اتحاد كرة القدم بالشكر إلى القائمين على قناة «سكاي نيوز عربية» على الجهود الكبيرة التي قدموها خلال الأيام الماضية لضمان نجاح الفعالية التي نالت إعجاب جميع المتابعين وممثلي الأندية، خاصة أن فكرتها غير تقليدية، حيث اعتمدت على التكنولوجيا الحديثة.