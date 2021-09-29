السيتي لا ينظر للخلف!



لندن (أ ف ب)

ألقت خسارة مانشستر سيتي الإنجليزي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر-2، الضوء على النقص الواضح في مركز رأس الحربة، وذلك بعد توقف مفاوضات التعاقد مع الهداف الدولي هاري كين.

لخّص المدرب الإسباني بيب جوارديولا: قمنا بكلّ ما في وسعنا. أعتقد أننا صنعنا الكثير من الفرص، تعيّن علينا التسجيل لكننا لم ننجح، لهذا السبب خسرنا.

عارضة مزدوجة لرحيم سترلينج والبرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 26، وتصدّيات للحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما أمام البرتغالي روبن دياش (43) والبلجيكي كيفن دي بروين (54 و70)، منعت "سيتيزن" من الوصول إلى الشباك الباريسية.

أصبح السؤال عن عدم ضم هاري كين مشروعاً، وعمّا يمكنه جلبه إلى هجوم سيتي، علماً بأن اللاعب "الرقم 9" يعيش فترة سيئة راهناً مع فريقه توتنهام.

لكن المدرب الكتالوني لا يلجأ كثيراً إلى الأعذار.

وتابع مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني سابقاً: يجب أن نعمل أكثر، نصنع الفرص أكثر ونكون أكثر شراسة في خط الوسط، الأجنحة، المهاجمين وأن يتحمّلوا مسؤولياتهم، بمقدوري التسجيل لأني امتلك النوعية.

وبرغم خسارة الثلاثاء، لا يمكن التغاضي عن فكرة أن سيتي يتأقلم جيداً حتى من دون رأس حربة حقيقي.

خلال فوزه على تشيلسي 1-صفر في الدوري المحلي السبت الماضي، بالإضافة إلى مباريات أخرى، هيمن سيتي ووجد الثغرات أمام أعتى الدفاعات.

يملك مواهب لافتة في قطاعه الهجومي، على غرار القادم الجديد جاك جريليش، البرتغالي برناردو سيلفا، الجزائري رياض محرز، فيل فودن، البرازيلي جابريال جيسوس، البلجيكي كيفن دي بروين والإسباني فيران توريس.

قال جوارديولا قبل مواجهته الأخيرة مع الـ"بلوز": لقد نجونا من دون سيرخيو، فيما عزّز خصمه تشكيلته بالبلجيكي روميلو لوكاكو من إنتر الإيطالي.

لم تمنع إصابة قوية أبعدت الأرجنتيني سيرخيو أجويرو طوال الموسم الماضي تقريباً، سيتي، من إحراز لقبه الثالث في أربع سنوات في الدوري الإنجليزي وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا حيث خسر أمام مواطنيه تشيلسي بهدف.

رحل أجويرو إلى برشلونة للحاق بمواطنه ليونيل ميسي، قبل أن يقرّر الأخير التوجه إلى باريس، لكن "كون" ينتظر حتّى الساعة خوض أولى دقائقه مع "بلوجرانا".

ويرقص جوراديولا على أنغام اختيارات متنوعة للاعبيه في عدّة مراكز، بحسب احتياجاته.

أقرّ الثلاثاء "لم تكن شراسة رحيم سترلينج وكيفن دي بروين موزاية لفيل فودن وجابريال جيسوس" الأساسيين في ستامفورد بريدج.

بعد إخفاقه في جذب ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو صوب استاد الاتحاد في فترة الانتقالات الأخيرة، قال بيب الأسبوع الماضي: أعتقد أن النادي مدرك، وليس بسببي، انه بحاجة لمهاجم في السنوات المقبلة.

في انتظار حدوث ذلك: لا نملك هذا السلاح على غرار تشيلسي، مانشستر يونايتد، توتنهام أو أندية أخرى. لا نملك لاعباً قادراً على تسجيل 25 هدفاً بمفرده، يجب أن نحقق ذلك جماعياً.