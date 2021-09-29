غضب ميلان يفتح «سجل شاكير الأسود»!

مراد المصري (دبي)

توجه لاعبو ومدرب ميلان الإيطالي مباشرة نحو الحكم التركي كونيت شاكير بشكل غاضب للغاية، للتعبير عن عدم رضاهم عن قراراته التي أدت إلى فوز أتلتيكو مدريد عليهم في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، لتعيد لنا ذكريات العديد من قراراته المثيرة للجدل على مر السنوات.

تعرض الحكم التركي لهجوم قاسٍ في إيطاليا على خلفية قراراته بطرد كيسي لاعب ميلان بعد نحو نصف ساعة على بداية مواجهة أتلتيكو مدريد، ثم احتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع لصالح الفريق المنافس في دوري أبطال أوروبا.

فابيو كابيللو المدرب السابق لميلان اعتبر أن شاكير أفسد المباراة بقراراته، وأنه رغم إدارته نهائي دوري أبطال أوروبا سابقاً، فإن مستواه أقل من ذلك بكثير، وأنه حرم ميلان من نتيجة إيجابية بعد تقديمه أداء جيد للغاية.

شاكير كان في واجهة الجدل عندما قام بطرد البرتغالي لويس ناني، مما أدى لخروج مانشستر يونايتد على يد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عام 2013. كان شاكير مثار جدل في إيطاليا سابقاً عندما لم يحتسب ركلة جزاء ليوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2015، بعدما أظهرت الإعادة تعرض بول بوجبا للشد وقتها.

تعرض شاكير لانتقادات حادة من نجوم بايرن ميونيخ السابقين والصحافة الألمانية على إثر عدم احتسابه ركلة جزاء لصالح الفريق الألماني ضد ريال مدريد، بعدما لمست الكرة يد مدافعه مارسيلو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

ورغم الحالات المثيرة للجدل للحكم شاكير، فإنه ما زال ينال ثقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، علماً أنه أصبح الصيف الماضي أكثر حكم إدارة للمباريات في نهائيات أمم أوروبا.