مبخوت.. «اليمنى» مرعبة الحراس!

مصطفى الديب (أبوظبي)

يفصل علي مبخوت هداف الجزيرة والمنتخب الوطني هدف واحد عن معادلة رقم فهد خميس كأفضل هداف في تاريخ الدوري الإماراتي، بعدما سجل هدفه رقم 174 من ضربة جزاء في مرمى خورفكان.

هدف مبخوت سجله بقدمه اليمنى، حيث سكنت الكرة الزاوية اليمنى أيضاً. وبالعودة لسجل أهداف قناص «فخر أبوظبي» نجد أنه سجل 137 هدفاً بقدمه اليمنى فيما اكتفى بتسجيل 21 هدفاً بقدمه اليسرى بنسبة بلغت 15 % من أهدافه بشكل عام.

ويؤكد مبخوت بذلك أن قدمه اليمنى هي المفضلة وهي القاتلة لكل حراس دوري الإمارات، لا سيما وأنه سجل في شباك جميع فرق الدوري منذ بداية عصر الاحتراف، وحتى الآن بعدما هز شباك العروبة وهو الفريق رقم 19 الذي نجح في زيارة شباكه، ولكنه يأتي في المرتبة الأخيرة من حيث عدد الأهداف، فيما يأتي الإمارات في المرتبة الأولى حيث سجل في مرماه 15 هدفاً منذ موسم 2008-2009 وحتى الآن.