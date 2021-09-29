سباق هدافي دوري الأبطال.. أرقام «الأساطير» تتهاوى!

دبي (الاتحاد)

تشهد الأرقام المسجلة بأسماء نخبة من أساطير كرة القدم في قائمة هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا، تراجعاً من موسم إلى آخر، بفضل الأرقام الجديدة التي يسجلها نخبة من النجوم الموهوبين، وزيادة الغلة التهديفية لعدد من المهاجمين الكبار.

وتجاوز الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد النادي، أسطورة النادي «الملكي» السابق راؤول جونزاليس في الترتيب هدافي دوري الأبطال، لينفرد بالمركز الرابع بعد تسجيله الهدف قم 72 هدفاً في البطولة، أمام شيريف تيراسبول المولدوفي أمس.

ويذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يتربع على عرش الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال، برصيد 135 هدفاً، حتى الآن بينما يأتي الأرجنتيني ميسي خلفه بفارق 14 هدفاً.

ويأتي البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ، في المرتبة الثالثة بقائمة الهدافين، برصيد 75 هدفاً، وبإمكانه مواصلة التقدم أكثر بعيداً عن بنزيمة في بقية مشوار البطولة.

وشهدت المواسم الأخيرة تراجع الأساطير والنجوم المعتزلين في ترتيب الهدافين، بفارق كبير، حيث احتل راؤول المركز الخامس يليه الهولندي رود فان نيستلروي برصيد 56 هدفاً.

كما يحتل الفرنسي تييري هنري أسطورة أرسنال المرتبة السابعة برصيد 50 هدفاً متقدماً على دي ستيفانو وتوماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ بفارق هدف فقط.

وبإمكان اللاعبين التقدم أيضاً لمراكز متقدمة خلال المواسم المقبلة، وإزاحة المزيد من النجوم المعتزلين، وهما مولر، وزلاتان إبراهيموفيتش الذي يأتي عاشراً برصيد 48 هدفاً.