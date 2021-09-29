500 مشارك في «هيرو العالمية للدراجات» بحتا

دبي (الاتحاد)

تعود سلسلة بطولة «هيرو» العالمية للدراجات الهوائية الجبلية إلى دبي للعام الثاني على التوالي، حيث تقام جولة «هيرو دبي حتا» في المسارات الجبلية بمنطقة حتا يوم الجمعة 29 أكتوبر المقبل، وتنظمها إكس دبي تحت رعاية دبي القابضة بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي.

وتم الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وحضره سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وتحدث خلال المؤتمر الصحفي خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وجيرهارد فانزي المدير التنفيذي لسلسلة هيرو العالمية. وتأتي جولة «هيرو دبي حتا» ضمن المراحل الثلاثة من السلسلة العالمية «هيرو» التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وتقام إحدى الجولات في مدينة دولوميت بإيطاليا، كما تستضيف مدينة شيانج راي في تايلاند الجولة الثالثة، ويشارك في هذا السباق العالمي نخبة من أبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية، ومن أبرزهم البطل العالمي الكولومبي هيكتور ليوناردو بايز الفائز بلقب بطولة هيرو العالمية 6 مرات وحامل لقب النسخة الأولى من بطولة هيرو دبي حتا، والتشيكيان مارتن ستوسيك وكريستيان هاينك، كما تشارك أيضاً البطلة العالمية السويسرية رامونا فورشيني حاملة لقب النسخة الأولى من هيرو حتا، والليتوانية كاتازينا سوسنا التي تنافس على اللقب بعد أن حلت في المركز الثاني العام الماضي، وغيرهم الكثير من الدراجين العالميين.

وقال خالد العور: «نحن سعداء بتنظيم النسخة الثانية من جولة (هيرو دبي حتا) التي لاقت نجاحاً كبيراً العام الماضي، حيث شارك أكثر من 400 دراج من مختلف دول وقارات العالم، بما فيهم أوروبا وأستراليا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية، ونتوقع أن يصل عدد المشاركين هذا العام إلى أكثر من 500 مشارك، وذلك بفضل تفوق دولة الإمارات في مواجهتها للوباء وقدرتها في السيطرة على الجائحة، حتى أصبحت المكان الأكثر أماناً في العالم الذي يتوافد عليه الرياضيين من جميع دول العالم لقضاء أسعد أوقاتهم فيها، كما تكتسب البطولة أهمية أكبر بتنظيمها في هذا التوقيت الذي تشهد فيه الدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص تنظيم معرض إكسبو 2020، الحدث الأكبر في العالم الذي يشارك فيه 191 دولة».

وأضاف خالد العور: «أصبحت منطقة حتا مركزاً دولياً لسباقات الدراجات الهوائية بشكل عام والدراجات الهوائية الجبلية بشكل خاص، وتشهد منطقة حتا طوال العام تنظيم سباقات محلية ودولية، وتزيد أعداد المشاركين باستمرار حتى بات يتوافد عليها الدراجون من خارج الدولة خصيصاً للمشاركة في السباقات التي تنظم في حتا، ويدعم هذا السباق وغيره من الفعاليات الرياضية التي ينظمها المجلس في حتا الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية ورياضية من الطراز الأول، حيث تمتلك الكثير من المقومات التي تجمع عناصر الجمال الطبيعية من الجبال والسهول والطقس الرائع، لذلك نحرص على تنظيم هذه الفعاليات لزيادة الوعي المجتمعي بجمال منطقة حتا والتنوع الجغرافي والبيئة الجبلية التي تتميز بها، لتصبح وجهة رياضية مميزة في الدولة والمنطقة، ونشر وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة».

واختتم العور: «تأتي هذه البطولة من بين خمس فعاليات دولية للدراجات الهوائية تنظم في دبي سنوياً، حيث تكتسب هذه الرياضة شعبية أكثر كل عام وتزيد قاعدة ممارسيها باعتبارها رياضية ترفيهية وتنافسية في ذات الوقت، كما نلاحظ زيادة عدد المشاركين في الفعاليات الرياضية للدراجات الهوائية التي تنظم في دبي التي تصل إلى أكثر من 30 حدثاً محلياً كل عام، ونحن على يقين بأن الأعداد ستزداد أكثر في الفترة المقبلة، خاصة أن مجلس دبي الرياضي يعمل جنباً إلى جنب مع شركائه على المستوى المحلي والدولي للترويج لهذه الرياضة والفوائد التي تعود على ممارسيها».