«سلة ثلاثية» بمواصفات مونديالية في الحديريات

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم بطولة أبوظبي المجتمعية لكرة السلة الثلاثية في جزيرة الحديريات، لتحديد ممثل أبوظبي المشارك في البطولة العالمية لكرة السلة الثلاثية، التي تقام خلال الفترة 29-30 أكتوبر2021.

وتنطلق البطولة بالتصفيات المؤهلة يومي الجمعة 8 و15 أكتوبر المقبل بمشاركة 24 فريقاً في كُل يوم، بمجموع 48 فريقاً، وستتأهل أفضل ثمانية فرق من كُل جولة إلى النهائيات التي تُقام يوم الجمعة في 22 أكتوبر المقبل، وسيمثل الفريق البطل إمارة أبوظبي في البطولة العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 2021.

وتأتي البطولة انطلاقاً من حرص مجلس أبوظبي الرياضي على إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع، وفتح أبواب للمشاركة أمام جميع عشاق ولاعبي كرة السلة ممن تجاوزوا سن الـ 16 عاماً في جميع أنحاء الإمارات، ويُمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل بشكل فردي أو من خلال تشكيل فريق، كما تستطيع الفرق المكونة من ثلاثة لاعبين والجاهزة بالفعل التسجيل لاختبار قدراتها في البطولة الكبيرة.

كما سيحظى فريق أبوظبي بفرصة المشاركة في نهائيات البطولة العالمية لكرة السلة الثلاثية في جدة بالمملكة العربية السعودية يومي 17-18 ديسمبر المقبل، والتي تستضيف الفرق الـ 12 الأفضل ضمن تصنيف البطولة العالمية للاتحاد الدولي لكرة السلة بعد ختام منافسات بطولة الأساتذة الأخيرة للموسم في مكسيكو سيتي يومي 6-7 نوفمبر المقبل، وسيُمنح فريق أبوظبي 100 نقطة في حال فوزه ببطولة أبوظبي العالمية للأساتذة، ما يضمن مُشاركته في جولة جدة.

من جهته، قال سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: نولي أهمية كبيرة لتعزيز تفاعل المجتمع بمختلف الرياضات، من خلال استضافة واحتضان مجموعة مهمة من الفعاليات، كما تمثل عودة بطولة أبوظبي العالمية للأساتذة لكرة السلة الثلاثية مكسباً كبيراً للقاعدة الجماهيرية الواسعة التي تتميز بها اللعبة في مجتمع أبوظبي، مضيفاً: حريصون من خلال التعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة على تنظيم بطولة استثنائية مبهرة، مبيناً على أهمية إطلاق البطولة المجتمعية لكرة السلة الثلاثية لتحديد واختيار الفريق البطل للمشاركة في الحدث العالمي، مؤكداً أن البطولة المجتمعية تمثل فرصة مهمة لجميع فئات المجتمع لتسجيل حضورهم وتمثيل أبوظبي عالمياً.