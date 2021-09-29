شيريف.. فريق «المخابرات» الذي غير المنطق في «مدريد»!

مراد المصري (دبي)

قلب فريق شيريف تيراسبول المعادلة ودوّن انتصاراً مخالفاً للمنطق والتوقعات في العاصمة الإسبانية مدريد ليلة أمس، بعدما حقق الفوز على ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا «13 مرة»، وفي عقر داره في سانتياجو برنابيو 2-1، ليتصدر الفريق المولدوفي المشهد ويصبح حديث العالم.

يعود تاريخ النادي إلى قبل 24 عاماً فقط وتحديداً في عام 1997 فقط، عندما تأسس على يد إليا كازمالي وفيكتور كوشان، الضابطان السابقان في المخابرات الروسية «KGB»، وأعطيا الفريق نفس الاسم للشركة الأم التي يتبع لها النادي، والتي تستحوذ على أغلبية الأعمال التجارية في إقليم ترانسنيستريا الذي يحظى بحكم ذاتي عن مولدوفا التي يقع ضمن حدودها، وتحديداً مالك النادي الحالي فيكتور كوشان، الذي يمتلك محطات للبنزين ومحلات السوبر ماركت وقناة تلفزيونية ودار نشر وشبكة للهاتف المحمول وشركة إنشاءات ومصنعاً لصنع الخبز، يسيطر على المشهد التجاري في ترانسنيستريا بفضل الوضع السياسي الغريب للدولة الانفصالية.

سيطر الفريق على الألقاب في مولدوفيا محققاً لقب الدوري 19 مرة والكأس 10 مرات، وشارك في مسابقة الدوري الأوروبي سبع مرات، وخاض 78 مباراة في الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يضمن المشاركة في دور المجموعات لأول مرة في تاريخه، ومباشرة نجح من حصد أربع نقاط عقب تعادله مع شاختار الأوكراني ثم الفوز على الريال، ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وهو الذي يتطلع لمواصلة كتابة التاريخ بلقاء إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الثالثة.

يذكر أن النادي يمتلك ملعباً منذ عام 2002، تم إنشائه بتكلفة تبلغ نحو 200 مليون دولار، وهو النادي الثاني فقط في مولدوفيا الذي يمتلك ملعباً خاصاً به، فيما سبق أن نال معرفة خاصة في ملاعبنا بحكم تواجد لوفانور لاعب نادي شباب الأهلي والوحدة سابقاً في صفوفه قبل الانضمام إلى دورينا.