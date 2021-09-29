«عالمية مبادلة للتنس» تطلق برنامجي جامعي الكرات والمتطوعين

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة فلاش للترفيه، الجهة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن فتح الباب أمام عشاق التنس للمشاركة بالبطولة الرائدة واختبار تجربة فريدة، من خلال برنامج جامعي الكرات للأطفال وبرنامج المتطوعين، بالتزامن مع عودة أبرز بطولات التنس للمحترفين في منطقة الخليج هذا العام بحضور الجمهور.

ويمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل في البرنامجين، اللذين يتيحان عدداً من الأدوار المهمة للاعبي التنس الصغار والمقيمين للمشاركة في الدورة الثالثة عشرة من الفعالية المرموقة في أبوظبي. ويستهدف برنامج جامعي الكرات للأطفال اليافعين بين 12-17 عاماً، ويتيح فرصة فريدة لقضاء الوقت مع ألمع نجوم رياضة التنس خلال أيام البطولة الثلاثة. وتشرف أكاديمية زايد الرياضية على تنظيم البرنامج الخاص في المركز الدولي للتنس، حيث يمكن للمرشحين المهتمين التسجيل لغاية 16 أكتوبر.

وبعد اختيار المرشحين في 21 أكتوبر، سيتم تدريبهم لمدة سبعة أسابيع لإتقان مهامهم التي تعد في غاية الأهمية على أرض الملعب. ويمكن للمقيمين في الإمارات اختبار تجربة متميزة خلال فعاليات البطولة، من خلال البرنامج الخاص بالمتطوعين، في إطار مبادرات أبوظبي الرامية إلى تعزيز صحة ولياقة أفراد المجتمع.

ويتيح البرنامج لـ 150 متطوعاً المشاركة في أعمال متنوعة خلال البطولة، تتضمن دعم عيادات اللاعبين وقيادة فريق المتطوعين والإشراف على أعمال قرية التنس وخدمات الضيوف والإرشاد والإعلان. وتعليقاً على الموضوع، قال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: تُعد عودة بطولة مبادلة العالمية للتنس بحضور الجمهور إنجازاً بارزاً لنا، ومن المهم توفير الفرصة لعشاق التنس للمشاركة بالبطولة بالإضافة إلى متابعة فعالياتها.