«الانضباط» توضح سبب عدم معاقبة لاعب الجزيرة!

معتز الشامي (دبي)

كشفت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، سبب عدم اتخاذها أي عقوبة خلال اجتماعها الأخير ضد خليفة الحمادي لاعب الجزيرة، والذي تعدى بالضرب خلف ظهر الحكم على لاعب الشارقة خلال لقاء الفريقين الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وكان الحكم المونديالي محمد عبد الله الذي أدار المباراة قد شاهد الواقعة، وتدخل على الفور لمنح الحمادي بطاقة حمراء مباشرة، بسبب «السلوك المشين» من جانب اللاعب تجاه لاعب من نادي الشارقة.

وأثار عدم معاقبة اللاعب بأي عقوبة انضباطية ردة فعل وانتقادات وتساؤلات جماهير بعض الأندية و الشارع الرياضي خلال الساعات الماضية، التي قارنت موقف اللجنة مع الحمادي، وموقفها عند طرد عبد الله غانم لاعب «الملك»، اثر ارتكاب تصرف مشابه تعرض بسببه للطرد ثم الإيقاف مباراة بسبب «السلوك المشين».

من جانبه أكد المستشار سعيد الحوطي رئيس لجنة الانضباط في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع أطراف اللاعبة، سواء أندية أو مدربين ولاعبين، موضحاً أن كل قرارات اللجنة يكون مصدرها القوانين وما تنص عليه لائحة الانضباط، أو اللائحة الاسترشادية الخاصة بعقوبات دوري المحترفين وغيرها من اللوائح التي تحكم عمل اللجنة.

ولفت إلى أن أي قرار يتخذ ويتعلق بالمباريات، لا يصدر إلا بناء على وجود تقرير بالحالات المراد حسمها بقرار، وتابع: «اللجنة تعمل بناء على التقارير المرفوعة إليها من مسؤولي المباراة، وهم الحكام والمراقبون وفق ما تنص عليه المادة 8 من اللائحة وقبلها المادة 7 التي تتعلق باختصاصات الانضباط».

وأضاف: «واقعة طرد اللاعب خليفة الحمادي لم تذكر في أي من التقارير التي تلقيناها، حتى نعاقب اللاعب، وفي نفس الوقت لا يحق لنا معاقبة اللاعب من تلقاء نفسها، بدون تقارير، لأننا بهذا نخالف الاختصاصات المذكورة لنا كلجنة».

وأشار الحوطي إلى أن اللجنة عندما عاقبت عبد الله غانم بإيقاف مباراة كعقوبة انضباطية بخلاف عقوبة الطرد المباشر، في الجولة الخامسة للدوري، كان بسبب وجود تقرير من الحكم ذكر ارتكاب اللاعب للسلوك المشين، بينما لم يذكر أي تقرير لمباراة الشارقة والجزيرة، سبب طرد الحمادي.

وعلى الجانب الآخر، أشارت مصادر «الاتحاد»، إلى أن الحكم محمد عبد الله لم يذكر في تقريره عن المباراة أي أمر يخص واقعة السلوك المشين، وطرد خليفة الحمادي، ما يعني أن الواقعة قد سقطت سهواً خلال كتابته للتقرير، ولم ينتبه لذكر تفاصيلها، الأمر الذي قد يحدث في بعض المباريات.