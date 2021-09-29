الظفرة واتحاد كلباء مواجهة للنسيان!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

فقر الهجوم وكثرة الأخطاء المرتكبة من الطرفين كانت السمة المميزة للقاء الظفرة واتحاد كلباء في افتتاح الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، حيث شهدت 3 فرص محققة فقط واحدة فقط لصاحب الأرض «الفارس» بينما ارتكبت خلالها 31 خطأ منها 16 على «النمور» الذي وإن تفوق في الاستحواذ بـ59.3٪، إلا أنه لم يكن أفضل كثيراً من مضيفه ولم يحالفه التوفيق في الحفاظ على تقدمه في المباراة التي لخصت واقع الفريقين وظروفهما المتشابهة.

حبيب الفردان صاحب هدف اتحاد كلباء، قال بعد المباراة: أهدرنا نقطتين، وكنا نأمل في الفوز، واجهنا صعوبات تمثلت في سوء أرضية الملعب وتكتل المنافس دفاعياً، نقدر عدم رضا جمهورنا الذي يطمح في النتائج الجيدة، أداءنا كان جيداً في جميع المباريات التي خضناها وينقصنا الفوز فقط. أما خالد السناني حارس الظفرة، فذكر أن الشعور بالمسؤولية قاد لردة الفعل وتحقيق التعادل، الذي اعتبره مرضياً، لكنه في الوقت نفسه أكد أنهم مطالبين بمراجعة حساباتهم وأن يتكاتف الجميع عند استئناف البطولة من أجل تحقيق النتائج الجيدة، خاصة بعد أن تكتمل صفوف الفريق.

وعلق السناني على أداء المهاجم السنغالي ماكيتي ديوب وقال: لم يوفق، ونحن ندعمه لأنه ساعد الفريق كثيرا ولديه القدرة على القيام بهذا الدور في المستقبل.