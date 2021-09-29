انطلاقة قوية لموسم القوس والسهم بكأس الإمارات

دبي (الاتحاد)

بمشاركة كبيرة وتنافس قوي أقيمت المرحلة الأولى لكأس الإمارات للقوس والسهم للموسم الجديد 2021-2022، والتي ينظمها اتحاد القوس والسهم، ضمن استراتيجيته الساعية إلى تطوير المواهب وبناء المنتخبات الوطنية مع زيادة قاعدة الممارسين لهذه الرياضة الأولمبية الواعدة. وأقيمت المنافسات في 9 منافسات رئيسية، مع زيادة أعداد المشاركين بعدما قامت اللجنة الفنية بزيادة الفئات المخصصة للناشئين والناشئات، من أجل دعم المواهب الصاعدة والبناء الصحيح من سن مبكرة.

وشهدت نتائج البطولة، تفوق عبدالله الكتبي من نادي المدام في فئة القوس الأولمبي رجال، وجاء ثانياً مهدي موسى وثالثاً عبيد الحمادي وكلاهما من نادي الشارقة. وكسب نادي الحمرية المراكز الثلاث الأولى في فئة القوس الأولمبي للشباب، وجاء بالمركز الأول محمد الشامسي وثانياً عبدالرحمن وميض، وثالثاً رحمه الشامسي.

وفي فئة القوس الأولمبي سيدات، نالت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة المراكز الثلاث الأولى، وحلت عائشة العلي بالمركز الأول، وفاطيما راشد بالمركز الثاني، ومها الحوسني بالمركز الثالث. وفي فئة القوس المركز لأصحاب الهمم، نال حبيب البلوشي من نادي الثقة للمعاقين المركز الأول، وبالمركز الثاني غلام خورشيد من نادي دبي لأصحاب الهمم، وزميله بنفس النادي عبدالرحمن باخوس بالمركز الثالث. وفئة القوس المركب رجال، نال أيوب قاسم من نادي دبي لأصحاب الهمم المركز الأول، ومحمد غانم من نادي الشارقة بالمركز الثاني، ونياشاث فيندو من نادي رماة دبي بالمركز الثالث.

وفي فئة القوس الأولمبي ناشئين تحت 17 سنة، حقق خليفة سالم من نادي المدام المركز الأول، يليه خالد محمد من نادي الشارقة، ومنصور المنصوري من نادي المدام بالمركز الثالث. وفي فئة القوس الأولمبي ناشئين 15 سنة، حقق حسن إبراهيم من نادي الشارقة المركز الأول، وجاء زميله عبدالله آل علي ثانياً، وبالمركز الثالث ناصر سعيد من نادي الفجيرة للألعاب القتالية.

وفي فئة القوس الأولمبي ناشئين 13 سنة، حقق نادي المدام المراكز الثلاث الأولى عن طريق مطر خليفة سالم بالمركز الأول، وعبدالله سعد الكتبي ثانياً، وخليفة مصبح الكعبي ثالثاُ، وفي فئة القوس الأولمبي ناشئات 15 سنة، نالت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة المراكز الثلاث الأولى، عن طريق آمنة العوضي بالمركز الأول، وهند راشد بالمركز الثاني، ورضوى يوسف بالمركز الثالث.