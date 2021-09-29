هشام الطاهر مستشاراً للاتحاد الأفريقي للرياضات الإلكترونية



القاهرة (وام)

أسفرت نتائج اجتماعات الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد الأفريقي للألعاب الإلكترونية عن انتخاب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري رئيساً للاتحاد، واستضافة مصر لمقر الاتحاد. ودعماً لدور الاتحاد، قرر مجلس الإدارة اختيار الإماراتي هشام الطاهر مستشاراً للاتحاد الأفريقي لخبراته الكبيرة في نظم الهيئات الدولية وبيئة أعمال الرياضات الإلكترونية عالمياً وإقليمياً. كما تمت الموافقة على لائحة النظام الأساسي للاتحاد لتتناسب مع طبيعة الرياضات الإلكترونية، وتشجيع الدول على إنشاء اتحادات وطنية بها ودعم جهودهم بتقديم الاستشارات القانونية والفنية، بعد الحصول على قرار من الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي.

وتقدم الدكتور أشرف صبحى بالشكر للدول الأفريقية على الثقة في شخصه.. مؤكداً أنه سيتم العمل على أن تكون الرياضات الإلكترونية على قائمة أولويات الفعاليات الأفريقية، وأنه سيتم تنظيم أول بطولة أفريقية تجمع الدول والفرق القوية، كما أنه سيجري تنسيق العلاقات مع المنظمات والاتحادات القارية والمؤسسات الدولية.

وأثنى اللواء أحمد ناصر رئيس كونفدرالية اتحاد الاتحادات الأفريقية الرياضية «الأوكسا» على ما تم من خطوات تجاه تأسيس الاتحاد الذي يتداخل عمله مع غالبية الرياضات، وكذلك على اختيار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري لخبرته الكبيرة في مجال الإدارة الرياضية، ومكانته وعلاقاته الدولية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في التأثير القاري والدولي في هذا المجال.

وتم تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للرياضات الإلكترونية من علاء التومى نائباً، والدكتور فريحة كريم، وإبراهيم عبدي، وإيهاب الإدريسي وشريف عبدالباقي «قائماً بعمل الأمين العام» أعضاء، مع اختيار 5 نواب يمثلون المناطق الجغرافية للقارة شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً ووسط أفريقيا.