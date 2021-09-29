ماراثون أدنوك أبوظبي يفتح باب التسجيل من 6 إلى 70 عامًا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن إتاحة المجال لفئات عمرية إضافية للمشاركة في النسخة الثالثة من ماراثون أدنوك أبوظبي الذي يقام يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر المقبل ويجوب أبرز معالم العاصمة

.ويفتح الحدث باب التسجيل الآن أمام المتسابقين وهواة فعاليات اللياقة البدنية ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و70 عامًا، بعد أن كان التسجيل حصريًا بالفئات العمرية ما بين 18 و60 عامًا خلال الفترة السابقة. ويؤكد هذا الإعلان التزام مجلس أبوظبي الرياضي بدعم الأنشطة الرياضية وتشجيع مختلف فئات مجتمع أبوظبي خاصة ودولة الإمارات بشكل عام، ودعوتهم لممارسة الرياضة وتعزيز نمط وأسلوب حياة صحي. وفي ظل المستجدات الحالية يمكن للعوائل المشاركة في سباق الصغار لمسافة 2.5 كيلومتر، كما يمكن للبالغين والكبار في السن البدء بممارسة الرياضة ومواصلة اكتشاف طاقاتهم تمهيدا للمشاركة في أهم الأحداث الرياضية التي تقام في أبوظبي لهذا العام.

وانطلاقًا من حرص المنظمين على صحة وسلامة المشاركين والتزامهم بالتوجيهات الوقائية لمواجهة فيروس كوفيد-19، يتعين على جميع المشاركين ممن تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر إبراز إثبات حصولهم على تطعيم ضد الفيروس، بالإضافة إلى نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف لا تتجاوز 48 ساعة من موعد الحدث، فيما يتعين على المشاركين الصغار ممن تقل أعمارهم عن 16 عامًا إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف لا تتجاوز 48 ساعة من موعد الحدث بدون إبراز حالة التطعيم.