«دراجات الإمارات» يتفوق في جولة صقلية



أبوظبي (الاتحاد)

حقق سيباستيان مولانو من فريق الإمارات فوزاً مذهلاً في المرحلة الأولى من جولة صقلية (2.1)، حيث تمكن الدراج البالغ من العمر 26 عاماً من توقيت انطلاقه بشكل مثالي، ليفوز بالمركز الأول في السباق محققاً بذلك الفوز الثلاثين لفريق الإمارات هذا الموسم. أقيمت المرحلة على مسار شاق بطول 179كم انطلاقاً من أفولا وصولاً إلى ليكاتا، حيث اضطر مولانو إلى الحفاظ على هدوئه حتى اللحظات الأخيرة من السباق. وبفضل دعم زملائه في الفريق، تمكن الكولومبي من التقدم في الكيلومترات الأخيرة من السباق، بينما اندفع زميله ماكسيميليانو ريتشيزي في آخر300م من المسار ليضمن بذلك فوز مولانو بالمركز الأول متجاوزاً جميع المنافسين.

وشهدت المرحلة في وقت مبكر تشكّل مجموعة متقدمة من 3 دراجين تمكنوا من توسيع الفارق بينهم وبين المجموعة الرئيسية إلى نحو 8 دقائق، إلا أن فريق الإمارات تمكن من اللحاق بهم قبل 14كم من خط النهاية بفضل جهود كريستيان مونوز وزميله جو دومبروسكي.

كما قدم براندون ماكنالتي أداء قوياً إلى جانب أليساندرو كوفي الذي احتفل بعيد ميلاده يوم السباق، وبذلك أصبحت تشكيلة فريق الإمارات بأكملها في مقدمة السباق في آخر 10كم من المسار.

ومع اقترابهم من خط النهاية، انطلق الإيطالي فينشينزو ألبانيز (فريق إيولو-كوميتا) في أداء هجومي شكّل خطراً على جهود الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة، لكن سرعان ما تمكنت تشكيلة فريق الإمارات من احتواء الهجوم ومساعدة مولانو في التغلب على منافسه الإيطالي في الأمتار الأخيرة من السباق، ليحقق بذلك فوزه الثالث لهذا الموسم.

وتعليقاً على فوزه، قال سيباستيان مولانو: «قدّم الفريق أداء قوياً طوال المسار، وتمكّنا من التحكّم في وتيرة السباق. كان الجزء الأخير من السباق مناسباً لمهاراتي أنا وزميلي ريتشيزي، والذي قدّم بدوره أداء مثالياً، حيث تعيّن علينا البقاء في مقدمة المجموعة في نهاية المسار لتجاوز المنعطفات الأخيرة بالصورة بالأمثل. أنا سعيد جداً بهذه النتيجة، وأتوجه بالشكر إلى جميع زملائي في الفريق وأصدقائي وأفراد عائلتي على دعمهم المتواصل لي».

وبفضل هذه النتيجة تصدّر مولانو ترتيب التصنيف العام للجولة، حيث سيشارك في المرحلة الثانية مرتدياً قميص التصنيف العام. وتقام المرحلة الثانية على مسار بطول 173كم انطلاقاً من سلينونتي وصولاً إلى مونديّو.