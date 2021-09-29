«الشعفار جميرا» يطمئن على ميرزا

دبي (الاتحاد)

قام أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة وفريقه الشعفار جميرا للدراجات الهوائية بزيارة يوسف ميرزا دراج منتخبنا الوطني في المستشفى للاطمئنان على صحته وشد أزره بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في بطولة «جراند بري للمضمار» بجمهورية التشيك. ورافق الشعفار في زيارته لميرزا كل من فابريزيو دي أميجو مستشار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية وطاهر الطاهري مشرف فريق الشعفار جميرا وأعضاء الفريق.

وقال الشعفار: «تمنياتنا بالشفاء العاجل لنجم منتخب الإمارات يوسف ميرزا، بطلنا المتألق صاحب المسيرة الحافلة بالإنجازات والمشرفة لرياضة الإمارات وفريق الشعفار جميرا وعائلة الدراجات الهوائية يتمنون رحلة علاج موفقة ليوسف ميرزا وعودة سريعة للتألق في السباقات واللاعب يملك إرادة قوية وهو واثق من استعادته للياقته المعهودة والعودة إلى مسيرة التألق والإنجازات في أسرع وقت ممكن».