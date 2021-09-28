مارفيك يرفض تغيير برنامج إعداد «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

ينتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة استقرار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني على 27 لاعباً في قائمته النهائية على أقصى تقدير، لدخول المعسكر المغلق في دبي عقب الجولة السادسة للدوري، حيث يلتحق لاعبو «الأبيض» بالتجمع المرتقب بهدف الاستعداد لاستئناف مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 بمواجهتي إيران والعراق على استاد زعبيل بنادي الوصل، يومي 7 و12 أكتوبر المقبل.

وكان الجهاز الفني قد أعلن، أول من أمس، استدعاء 31 لاعباً للمعسكر في القائمة الموسعة الأولية، ولم يتم استدعاء الجهاز الفني اللاعب كايو كانيدو الذي غاب عن مباريات العين في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة، بينما عاد عبد العزيز هيكل المدافع الأيمن المخضرم إلى التشكيلة بعد غياب طويل ليزيد من ثقل الأداء الدفاعي، كعنصر خبرة، صاحب أداء مميز في مسيرة «الأبيض» خلال السنوات الماضية. وكان الجهاز الفني قد أعلن التشكيلة الموسعة على النحو التالي: علي خصيف، وفهد الظنحاني، وعادل الحوسني، ومحمد الشامسي، وبندر الأحبابي، ومحمد برغش، وعبدالعزيز هيكل، وشاهين عبد الرحمن، ووليد عباس، ومحمود خميس، وخليفة الحمادي، وأحمد راشد، ومحمد العطاس، والحسن صالح، ويوسف جابر، وماجد حسن، ويحيى نادر، وعلي سالمين، وعبد الله رمضان، ومحمد عباس، وعبد الله حمد، وماجد راشد، وفابيو دي ليما، وخلفان مبارك، وخليل الحمادي، ومحمد جمعة عيد، وطحنون الزعابي، وعلي صالح، وزايد العامري، وعلي مبخوت، وسيباستيان تيجالي.

ويتوقع أن يتم استبعاد 4 لاعبين من تلك الأسماء، من بينهم حارس مرمى، وسيكتفي مارفيك بوجود 3 حراس مرمى في التشكيلة، فضلاً عن انتظار نتائج مباريات الجولة السادسة للتعرف على جاهزية عناصر المنتخب، لاسيما العناصر الأساسية التي ظهرت في آخر مباراتين بالتصفيات.

ويحتل منتخبنا الترتيب الثالث للمجموعة الأولى برصيد نقطتين من تعادلين، ويتصدر المنتخب الإيراني المجموعة بالعلامة الكاملة 6 نقاط، وفي الوصافة المنتخب الكوري الجنوبي بـ4 نقاط، وسيلعب الأبيض مباراتيه أمام إيران والعراق بدوافع كبيرة في الفوز، على أمل تحسين مركزه وضمان الاستمرار في فلك المراكز الـ3 الأولى.

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت اجتماعات عدة بين لجنة المنتخبات والجهاز الفني بقيادة مارفيك، على أمل بحث إمكانية ترحيل مباريات الجولة السادسة وخوض تجربة دولية ودية، لتعزيز الانسجام والتفاهم بين عناصر المنتخب، إلا أن الجهاز الفني تمسك بالبرنامج كما هو دون تعديلات، ولا يزال يراهن على جاهزية اللاعبين وارتفاع إيقاع الأداء والقوة الفنية والبدنية لديهم بعد خوضهم مباريات متتالية من الدوري، بخلاف المرحلة الماضية التي خاض فيها اللاعبون مباراتين فقط محلياً قبل مواجهتي لبنان وسوريا.