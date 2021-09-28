«عجب».. مهمة تعويض «الإمبراطور» عن «الماضي»

دبي (الاتحاد)

سيكون محمد عبد الرحمن أحدث صفقات نادي الوصل، واللاعب الذي يعول «الإمبراطور» على خبرته في الفترة المقبلة، أمام مهمة تعويض فريقه الجديد عن سجله السابق أمامه، وهو الذي اعتاد أن يقدم أفضل مستوياته مع العين أمام الوصل في لحظات بارزة من مسيرته.

ولأن الأرقام تؤكد أن مواجهة «عجب» أمام الوصل كانت خاصة بالنسبة له سابقاً، فإن «الإمبراطور» هو أكثر فريق سجل في شباكه في دوري المحترفين برصيد 5 أهداف مشاركة مع الظفرة.

وسيضع «عجب» هذا الماضي خلفه في الأيام المقبلة، ويفتح صفحة جديدة مع «الفهود» بهدف استعادة بريقه ومساعدة الفريق على مواصلة البناء الذي يقوم به المدرب البرازيلي أودير هيلمان تحديداً من الموسم الماضي.

وكان محمد عبد الرحمن قد وجه رسائل عدة، عبر حسابه الخاص في «تويتر»، وقال: «كنت أتمنى أن أنهي مسيرتي في نادي العين لكن هذه سنة الحياة، طبع العيناوية الوفاء وأنا دافعت عن شعار نادي العين طول السنين، وهذا الشيء أتشرف وأفتخر به، وأنتقل إلى (فهود زعبيل) طامحاً في تحقيق إنجازات جديدة، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة».