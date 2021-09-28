«الإمبراطور» يكسر سلسلة «الفرسان»!

مراد المصري (دبي)

حسم الوصل مواجهة «الديربي» على حساب شباب الأهلي بنتيجة 1-0، وذلك في المباراة التي أُقيمت، على استاد زعبيل في انطلاق الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين، ليستعيد «الإمبراطور» ذاكرة الانتصارات ويرفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما توقف رصيد «الفرسان» عند 11 نقطة.

ونجح الوصل في كسر سلسلة شباب الأهلي الإيجابية، بعدم الخسارة في 30 مباراة متتالية في مختلف البطولات، منها 21 مباراة في الدوري تحديداً.

ويدين الوصل بالفضل في الفوز للاعبه الأوروجوياني ميشيل أراوخو، الذي تسلم كرة وتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سددها قوية عجز الحارس ماجد ناصر عن التصدي لها في الدقيقة 72.

وجاءت المباراة متكافئة في أغلب فتراتها، وسط محاولات من الفريقين خلال الشوط الأول، قبل أن ترتفع حدة الإثارة في الشوط الثاني بعد تقدم الوصل بالنتيجة.