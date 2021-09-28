إنتر ميلان يفلت بنقطة من كمين شاختار

كييف (د ب أ)

أفلت انتر ميلان الإيطالي بنقطة التعادل أمام مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، بتعادلهما السلبي في مباراتهما اليوم الثلاثاء، بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء الأداء سجالاً بين الفريقين في الشوط الأول، الذي اتسم بالتكافؤ، فيما شهد الشوط الثاني تفوقاً واضحاً لأصحاب الأرض، ولكن دون تشكيل خطورة حقيقية على المرمى.

ورغم حاجة كل من الفريقين إلى النقاط الثلاث للمباراة، فشل أي منهما في تشكيل خطورة فائقة على مرمى الآخر، بعدما افتقدت هجمات الفريقين للتركيز والدقة المطلوبين على مدار شوطي المباراة.

وحصد كل من الفريقين النقطة الأولى له في المجموعة ليظل انتر في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام شاختار.

وقدم الفريقان أداءً متكافئاً بشكل هائل في الشوط الأول، حيث قدما عرضاً متوسط المستوى دون تشكيل خطورة حقيقية كبيرة على المرميين.

واتسمت بداية المباراة بالحذر وخلت من المحاولات الحقيقية، باستثناء تسديدة مانور سولومون في الدقيقة الخامسة، ولكنها أخطأت مرمى انتر.

ورد الضيوف بمحاولة هجومية غير دقيقة بعدها بثلاث دقائق لم تسفر عن شيء.

وأجرى شاختار تغييراً اضطرارياً في الدقيقة 11 بنزول ماتيوس كاردوسو (تيتي) بدلاً من لاسينا تراوري للإصابة.

ونشط أداء لاعبي الفريقين في الدقائق التالية، وشن إنتر هجمة سريعة بقيادة نيكولو باريلا، الذي سدد كرة قوية من خارج قوس منطقة الجزاء ولكنها ارتطمت بالعارضة.

ورد عليها شاختار بهجمة مماثلة في الدقيقة 16، أنهاها آلان باتريك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكن أندري بياتوف حارس مرمى شاختار أمسك الكرة بثبات.

وافتقدت محاولات الفريقين للتركيز والدقة في الثلث الهجومي، ما ساعد المدافعين على التصدي لها لتغيب الخطورة الحقيقية.

وسنحت الفرصة أمام لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر في الدقيقة 30، إثر تمريرة طولية وصلت إليه خلف دفاع شاختار، ليتقدم بها إلى منطقة الجزاء ويتخلص ببراعة من الدفاع العائد سريعا ولكن تسديدته مرت بجوار القائم مباشرة.

ورد بيدرينيو بتسديدة قوية من مسافة بعيدة مرت فوق عارضة مرمى انتر مباشرة.

وأهدر إيدين دجيكو فرصة ذهبية لإنتر في الدقيقة 34، حيث لعب الكرة خارج المرمى وهو على بعد خطوات قليلة اثر ضربة ركنية للفريق.

ولم يختلف الحال كثيراً في الدقائق الأخيرة من الشوط، حيث ظل الأداء سجالاً بين الفريقين دون فرص خطيرة على المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستأنف الفريقان محاولاتهما الهجومية مع بداية الشوط الثاني، مع تفوق ملحوظ لشاختار، الذي عانده الحظ في فرصة خطيرة أمام مرمى إنتر مباشرة في الدقيقة 49 .

واستفاد شاختار من مهارات تيتي وبيدرينيو في المراوغة وسرعة إسمايلي في مواصلة التفوق والضغط على إنتر، لكن دفاع الأخير أجاد إفساد هجمات شاختار قبل أن تشكل خطورة حقيقية على مرمى سمير هاندانوفيتش.

وفي المقابل ، أهدر لاوتارو مارتينيز فرصة ذهبية في الدقيقة 66، إثر خطأ من حارس مرمى شاختار، وأطاح بالكرة عالياً.

وأسفرت التغييرات التي أجراها مدربا الفريقين عن بعض النشاط في الأداء خلال الربع ساعة الأخير من المباراة، وكاد البديل خواكين كوريا يفتتح التسجيل لانتر في الدقيقة 86 ولكن بياتوف حارس شاختار أبعد الكرة إلى ركنية.

وأسفرت الركنية عن فرصة خطيرة أخرى لانتر ولكن بياتوف تألق مجدداً وأبعد ضربة رأس قوية من ستيفان دي فري لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.