العين والوحدة.. الحسابات الخاصة

معتز الشامي (دبي)

يستقبل فريق العين ضيفه الوحدة في قمة استثنائية من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة تعيد إلى الأذهان ديربي «الزمن الجميل» بين كلا الفريقين، والذي سيكون وفق حسابات خاصة للجولة السادسة التي تزينت بشعار «إكسبو2020».

تحظى المباراة بأهمية خاصة بين جماهير كلا الفريقين، فضلاً عن أنها تجذب أنظار عشاق الكرة الإماراتية، لـ «ديربي» لا يخضع للحسابات المسبقة، حيث سيدخل «الزعيم» المواجهة المرتقبة، بهدف الفوز وتصحيح المسار والحصول على 3 نقاط، لضمان الاستمرار في الصدارة التي تربع عليها منذ الجولة الأولى للدوري، فيما سيحاول «العنابي» البحث عن العلامة الكاملة والعودة بالنقاط الثلاث، لضرب عدة عصافير بحجر واحد، أبرزها تحقيق فوز يعيد الثقة للفريق الذي فقد العديد من النقاط بعدما تعادل في 4 مباريات وفاز في مباراة، ولم يذق طعم الخسارة خلال الجولات الخمس الأولى، وقبل السفر للرياض لمواجهة النصر السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بينما نجح العين في الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة، ويسعى لتأكيد أحقيته بالصدارة بالفوز على الغريم التقليدي في «ديربي» له خصوصيته.

واعتمد معسكر «البنفسج» على سلاح الروح المعنوية، حيث حرصت شركة الكرة على تجهيز اللاعبين نفسياً، قبل المواجهة المرتقبة، باجتماع عائلي تم خلاله تأكيد الثقة في اللاعبين والجهازين الفني والإداري، عقب التعادل غير متوقع أمام العروبة، في مباراة للنسيان.

أما الوحدة، فقد استعان بسلاح التغيرات «التكتيكية»، حيث تعاقد مع الجناح البرتغالي فابيو مارتنيز ليزيد العنابي من قدراته الهجومية، وهو لا يزال يمتلك عناصر بقيمة جواو بيدرو الهداف الخطير، والقناص السوري عمر خريبين، بينما يراهن عشاق الزعيم على قوة لابا كودجو و مهارة رحيمي وبندر، ومن خلفهما جوانكا.