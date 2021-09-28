النصر وبني ياس.. سلاح الملعب

معتصم عبدالله (دبي)

يتسلح النصر أمام ضيفه بني ياس في المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن الجولة السادسة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بأفضلية عدم الخسارة على ملعبه «استاد آل مكتوم» على مدار 9 مباريات على التوالي في الدوري، في انتظار المواجهة العاشرة أمام «السماوي» الليلة.

ويعول «العميد» الذي تصدر -قبل انطلاقة الجولة- واجهة الأقوى هجوماً في الدوري برصيد 13 هدفاً، على مواجهة الليلة أملاً في تحقيق الفوز الرابع في مشواره والثالث على التوالي بطموح اقتحام «مربع الصدارة»، في الوقت الذي يسعى فيه «السماوي» صاحب المركز العاشر برصيد 4 نقاط تجنب الخسارة الرابعة، والوصول إلى النقطة السابعة. وتميل كفة الأفضلية في المواجهات المباشرة بين الفريقين لصالح النصر الذي يدخل مباراة الليلة بصفوف مكتملة في ظل جاهزية كل عناصر الفريق بما فيها الحارس أحمد شمبيه، بعدما تفوق «الأزرق» في 11 مباراة مقابل 4 لبني ياس والتعادل في 5 من أصل 20 مواجهة جمعت الفريقين في دوري المحترفين.