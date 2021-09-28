عجمان والشارقة.. المواجهة 17

رضا سليم (دبي)

يرفع عجمان والشارقة شعار الفوز بالعلامة الكاملة قبل توقف دوري أدنوك للمحترفين والتقاط الأنفاس، وكلاهما يبحث عن دخول التوقف بأقل الخسائر عندما يلتقيان في الجولة السادسة، وهو ما يجعل المواجهة تكتيكية من جانب المدربين خوفاً من المفاجآت، رغم أن أوراق الفريقين مكشوفة.

وتختلف المواجهة رقم 17 بين الفريقين في دوري المحترفين، حيث التقيا من قبل في 16 مباراة منها 11 فوزاً للملك الشرقاوي مقابل 3 للبرتقالي والتعادل في مناسبتين، ولم يخسر الشارقة في آخر 10 مواجهات، حيث فاز في 8 وتعادل في اثنتين، بينما كان آخر فوز لعجمان في موسم 2011-2012 وتحديداً في 12 مايو 2012.

ويدخل عجمان المواجهة بمعنويات كبيرة بعد الفوز الأخير على بني ياس في الجولة الماضية وهو ما رفع رصيد الفريق إلى 8 نقاط، ووضعه في المركز السادس وهي أفضل افتتاحية للبرتقالي في الدوري منذ 5 مواسم، وبالتحديد بعد عودته الأخيرة من الدرجة الأولى.