خورفكان والإمارات.. أولى تاريخية

فيصل النقبي (خورفكان)

يشهد استاد صقر بن محمد مواجهة أولى تاريخية بين «النسور» و«الصقور» مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة السادسة، ولم يسبق أن التقى الفريقان إطلاقاً في عصر الاحتراف.

وتشهد المواجهة التاريخية صراعاً ساخناً بين الفريقين على النقاط الثلاث التي تعادل للفائز 6 نقاط كاملة بسبب أهميتها بصراع البقاء والاستمرار في دوري أدنوك للمحترفين المواجهة لن تكون سهلة مهما كانت نتائج الفريقين بالجولات الخمس السابقة، فاللقاء بينهما لن يخضع للنتائج المسبقة فكلاهما يدرك أهمية الفوز في هذه المرحلة الصعبة من عمر الدوري النسور على أرض الواقع بوضع فني مستقر ولديهم طموح الفوز الثاني على التوالي، فيما يبحث الصقور بقوة على الفوز الأول هذا الموسم، الذي سيعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة.