محمد قويض: الظفرة لن يهبط!

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب محمد قويض مدرب فريق الظفرة عن تفاؤله بقدرة فريقه على إنهاء الموسم الحالي في منطقة الوسط بدوري أدنوك للمحترفين، وتفادي الهبوط، بعد تعادله على أرضه اليوم مع اتحاد كلباء (1-1) بالجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال: أمامنا فترة توقف، وهي فرصة لإكمال عدد المحترفين الأجانب و«المقيمين» فريقنا يؤدي بشكل جيد ويصل إلى مرمى المنافس، وأمام اتحاد كلباء فرصنا كانت أكثر في الشوط الأول، لكن المنافس سجل هدفاً من فرصتين.

وقال: نجحنا في العودة بالشوط الثاني الذي غامرنا فيه، وركزنا على الركلات الثابتة، التبديلات التي أجريناها كانت اضطرارية وأثرت في سير المباراة.